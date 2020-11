Nie od dziś wiadomo, że Agnieszka Woźniak-Starak to modowa guru. Dziennikarka wielokrotnie prezentowała stylizacje, które idealnie wpasowywały się nie tylko w modowe trendy, ale i zawsze podkreślały jej charakter. Rockowy styl wzbogacony o subtelne, kobiece dodatki, to kwintesencja stylu gwiazdy, która w tej kwestii nie zawiodła nas i tym razem. Jej botki za ponad 5 tysięcy złotych i kwiecista sukienka to prawdziwy hit!

Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca jesienną stylizacją

Takie zestawienie, to prawdziwy hit, który możemy obserwować już od kilku sezonów. Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła nieco podroczyć się z jesienną aurą i w swojej stylizacji postawiła na wiosenną, długą sukienkę w super modny, zmultipliowany, drobny kwiatowy print! Dodatkowo, dziennikarka dobra do niej czarne botki projektu domu mody Balenciaga, z prostokątnym czubkiem i dużą klamrą, oraz na wysokim, topornym obcasie.

Takie buty to ostatni krzyk mody! Proste, ścięte czubki błyskawicznie stały się jednym z najgorętszych trendów, który z umiłowaniem wyznają fashionistki na całym świecie. Odważne i stylowe botki sprawią, że nawet najprostsza stylizacja będzie wyglądała jak milion dolarów. Buty domu mody Balenciaga mają jednak swoją cenę i musimy zapłacić za nie około 5032 złotych.

Na szczęście jednak nie jest to jedyna marka, która wprowadziła w swoje szeregi modne rozwiązania. Projekty znanych domów mody inspirują innych, a podobne buty możemy dostać w o wiele niższej, zdecydowanie bardziej przystępnej cenie.

W stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak uwagę zwraca również długi, elegancki płaszcz inspirowany ponadczasowymi motywami marinistycznymi. Wyraziste złote guziki i elementy dekoracyjne przy mankietach sprawiają, że na długo pozostanie w modzie. Do tego Agnieszka Woźniak-Starak postawiła również na polski akcent! Gwiazda do całości dobrała torebkę popularnej, rodzimej projektantki, Ani Kuczyńskiej.

Duża czarna shopperka to dokładnie model Simpatica Grande na długich paskach, za który zapłacimy 980 zł.

Warto wspierać polską modę i odkładać na najlepszą jakość. Torby Ani Kuczyńskiej od lat szczycą się niemijającym uznaniem, a co więcej, można śmiało okrzyknąć je mianem IT-BAGS! Duże shopperki pomieszczą dosłownie wszystko, co chcemy mieć danego dnia pod ręką.