Agnieszka Woźniak-Starak w butach za 3200 zł wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN" i wsiada do nowego auta! 

Agnieszka Woźniak-Starak ponownie została przyłapana przez paparazzich. Uwielbiana gwiazda, która wraz z Ewą Drzyzgą zachwyca widzów "Dzień Dobry TVN" pokazała się w kolejnej stylizacji, w której nie zabrakło drogich, kontrowersyjnych dodatków. Dziennikarka, która słynie z miłości do butów, a w swojej kolekcji ma naprawdę kosztowne, ale też dość nietypowe modele, właśnie pokazała się w nowej parze sneakersów, których cena niejednego może zwalić z nóg. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że to nie jedyny nowy zakup Agnieszki Woźniak-Starak, bo gwiazda wsiadała w nich do nowego, czerwonego samochodu, którego model jest równie zaskakujący, jak jej stylizacja!

Sneakersy na wiosnę 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

W tej stylizacji Agnieszka Woźniak-Starak nie mogła przejść niezauważona. Gwiazda postawiła na czerwony T-shirt marki Supreme, czarną oversize'ową marynarkę z rozcięciami na rękawach, proste, czarne spodnie w stylu motocyklowym, zaskakujący model torebki na grubym pasku oraz jeden z najmodniejszych modeli butów na wiosnę 2021! Sneakersy w stylu Agnieszki Woźniak-Starak to jednak niemały wydatek, dla miłośniczek sportowego, ulicznego stylu. Ten model Air Jordan 1 Retro, który nawiązuje do ikonicznych butów jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowych marek, kosztuje dokładnie 3,273 złotych! Z czym najlepiej nosić wysokie sneakersy w stylu Agnieszki Woźniak-Starak? Tak jak dziennikarka można zmiksować je z eleganckimi elementami garderoby, dzięki czemu uzyskamy jeden z najmodniejszych looków, czyli tak zwany sportowy szyk, który lansują fashionistki na całym świecie. Ikony mody chętnie zestawiają je również z sukienkami i spódnicami w stylu boho, a zarzucając na siebie ramoneskę lub oversize'owoą jeansową kurtkę, prezentują się bardzo stylowo. Co więcej, Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez paparazzich, jak wsiada do swojego nowego, równie stylowego co jej buty, auta. Ten model samochodu dla niektórych może okazać się sporym zaskoczeniem - gwiazda wybrała ikonicznego Fiata 500 w czerwonym kolorze!

