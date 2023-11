Agnieszka Woźniak-Starak jest znana ze ekologicznego podejścia do życia. Nie je mięsa, a ostatnio stara się nie chodzić w butach, które są wykonane z naturalnej skóry. Prowadząca Big Brothera idzie w ślady zagranicznych gwiazd, które promują świadome zakupy i korzystanie z wegańskich produktów, również ubrań. Weganie zwracają uwagę nie tylko na to co jedzą, ale również na materiały, z których wykonane są ubrania i dodatki. To oni stoją za trendem oznaczanym hashtagiem #crueltyfreefashion, w myśl którego nosimy tylko ubrania, przy wykonaniu których nie ucierpiało żadne zwierzę. Agnieszka Woźniak-Starak stara się żyć w zgodzie z tym manifestem i opublikowała ostatnio zdjęcie, na którym nosi buty zrobione z ananasa. Zobaczcie, ile kosztują!

Buty Agnieszki Woźniak-Starak są zrobione z... ananasa!

Agnieszka Woźniak-Starak pod zdjęciem z nową stylizacją opublikowanym na Instagramie napisała, że w końcu znalazła alternatywę dla butów skórzanych:

Zawsze bardzo się cieszę, gdy znajdę jakąś fajną alternatywę dla wyrobów z naturalnej skóry. Uwierzycie, że buty, które mam na sobie, zostały wykonane z... ananasa?! ???????? Tak! ????????Są wygodne, dobrze wyglądają, a co najważniejsze przy ich produkcji nie ucierpiało żadne zwierzę! ❤️ - wyznała dziennikarka.

Ile kosztują buty Agnieszki Woźniak-Starak?

Buty, które wybrała gwiazda TVN to produkt polskiej marki Bohema Clothing. Za czarny model botków, który ma na sobie dziennikarka zapłacimy 599 zł. W ofercie marki znajdziemy wiele ciekawych modeli botków, szpilek, balerin wykonanych ze skóry ananasa.

Co to jest skóra z ananasa, z której można wykonać buty?

Piñatex to nic innego jak wegańską skóra z ananasa. Została ona stworzona przez hiszpańską projektantkę Carmen Hijosa. Skórę wytwarza się z liści ananasa. Do tej pory zbierano jedynie owoce i to one były wykorzystywane, a liście były traktowane jako odpady. Teraz naturalnych liści można wykonać modne i wygodne buty. Aby powstał jedne metr kwadratowy Pinatexu trzeba zużyć ok. 480 liści ananasa, na jednym owocu znajduje się ich ok. 40.

