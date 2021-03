Agnieszka Woźniak-Starak to niekwestionowana ikona stylu w Polsce. I choć nie wszystkie jej modowe wybory uważane są za słuszne, jak na przykład buty "racice" od Maisona Margieli, to zdecydowaną większość jej stylizacji oceniamy 10 na 10 możliwych punktów. Czy tym razem stało się podobnie? Prowadząca "Dzień Dobry TVN" została przyłapana przez paparazzi, kiedy wychodziła ze studia na skrzyżowaniu Hożej i Marszałkowskiej. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na bardzo klasyczną stylizację z szarym oversizowym płaszczem w roli głównej.

Modny płaszcz na wiosnę 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na totalną klasykę - mowa o szarym oversizowym płaszczu przypominającą swoim krojem męska marynarkę. Dobrała do niej beżowy sweter oraz jeansowe "sprane" szorty. Całość uzupełniła czarną torebką Saint Laurent (ok. 9 tys. zł) oraz czarnymi kozakami na stabilnym słupku. I to właśnie te buty w połączeniu z cienkimi rajstopami i szortami sprawiły, że Agnieszka wyglądała jeszcze szczuplej niż zawsze.

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak o kontrowersyjnych botkach racicach za 4,5 tys. zł! "Ja lubię dziwne buty"

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na szary płaszcz, który wygląda jak męska marynarka. Takie rozwiązanie jest hitem na Instagramie.

Całość stylizacji została uzupełniona czarną torebką na ramię luksusowej marki Saint Laurent. Agnieszka wydała na ten model prawie 9 tysięcy złotych. Torebka wykonana jest z cielęcej skóry. Będzie pasować zarówno do bardziej eleganckich, jak i tych bardziej casualowych looków.

Całość stylizacji została uzupełniona czarnymi kozakami na stabilnym słupku. Zwróćcie uwagę na to, jak w takim zestawieniu wyglądają nogi Agnieszki. Wydają się być jeszcze szczuplejsze niż zwykle.

Agnieszka po szybkiej sesji zdjęciowej weszła do swojego auta. To Fiat 500 - rzadko spotykana wersja Riva.