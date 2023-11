To nie koniec ostatnich zakupów tenisistki. Okazuje się, że Agnieszka kupiła też lokum w Sopocie! W rozmowie z portalem Naszemiasto.pl Katarzyna Radwańska, mama Agnieszki, zdradza:

„Na podróż poślubną przyjdzie czas pewnie po sezonie. Namawiam ich, by był to Sopot. Isia kupiła tam apartament nad morzem. Będą mieli czas, by odpocząć. Była tam tylko raz, z sześcioma przyjaciółkami, na wieczorze panieńskim tydzień przed ślubem. Dawid tego mieszkania jeszcze nie widział. W październiku, po sezonie będzie tam spokój, cisza i dużo jodu".