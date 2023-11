Agnieszka Hyży oceniła ślubną stylizację Meghan Markle. Chociaż od ślubu hollywoodzkiej aktorki i księcia Harry'ego minęło już kilka dni, to emocje związane z uroczystością wciąż nie opadają. Największe zainteresowanie wzbudza oczywiście suknia panny młodej, która wywołała wiele skrajnych komentarzy. Jedni byli zachwyceni prostą i skromną kreacją od Givenchy, inni ostro krytykowali Meghan za taki wybór. A jak ślubną stylizację księżnej Sussex ocenia Agnieszka Hyży?

Agnieszka Hyży, która prowadzi serwis ślubny wedding.pl, oceniła ślubną stylizację Meghan Markle. Prosta suknia od Givenchy przypadła jej do gustu?

Meghan...Hm,mam mieszane uczucia.Meghan jest wyjątkowo piękna,ma w sobie naturalny urok i szczęśliwe nie przykryła go dużą ilością makijażu,sztywną fryzurą.Czepiałabym się szczegółów-mogłoby być bardziej starannie,przecież to wielkie wydarzenie,zdjęcia i nagrania przejdą do historii.Ale znów ta naturalność spowodowała,że byli oni bliscy i prawdziwi.Suknia?Prosta.Aż ascetyczna,skromna.Może troszkę za bardzo?Być może mogła być bardziej dopasowana,troszkę lepiej skrojona...ale całość prezentowała się bardzo dostojnie,z klasą.Tiara-wisienka na torcie.Welon-cudowny!- napisała na Instagramie.