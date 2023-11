Paryż, Londyn, Mediolan i Nowy Jork to prawdziwe, światowe stolice mody. Na odbywających się w nich Fashion Weekach lansowane są największe trendy na nadchodzący sezon. To dzięki nim influencerki z całego świata wiedzą, co i jak nosić w nadchodzącym sezonie. Specjalnie dla was zrobiłyśmy mocny research i sprawdziłyśmy, co gwiazdy internetu pokochały tego lata! Oto 5 absolutnych hitów ze świata mody i urody, które dosłownie pobijają ulice.

Orange is the new black

Po neonowej pomarańczy, nawiązującej do balansującej na granicy kiczu estetyki lat 80., przyszedł czas na równie wyrazistą, jednak znacznie mniej jaskrawą kurkumę (ag. tumeric). Stylizacje, w których wykorzystano najmodniejszy w tym sezonie kolor tumeric mogliśmy podziwiać zarówno w Mediolanie i Paryżu, jak i w Nowym Jorku, czy Londynie. Żółto-pomarańczowe garsonki w unowocześnionej formie zaprezentował dom mody Fendi, na garniturowe komplety postawił Hermes, a soczyste, plisowane mini (absolutny hit tego lata) i nietuzinkowe płaszcze - mogliśmy podziwiać u Valentino.

Kolor tumeric możecie odnaleźć w stylizacjach wielu gwiazd! Noszą go m.in.: najgorętsze małżeństwo show-biznesu - Hailey i Justin Bieber, supermodelki – Kaia Gerber, Bella i Gigi Hadid, Ashley Graham, Doutzen Kroes, Chrissy Teigen, Karlie Kloss, jak również klan Kardashianów (w tym również North i Saint West!), znana influencerka Aimee Song oraz popularna stylistka i najlepsza przyjaciółka księżnej Meghan – Jessica Mulroney.

Różowy total look

Kolorowy makijaż na lato 2019 w subtelniejszej wersji niż neony, odcienie czerwieni i intensywne kolory morza? Oczywiście różowy total look! W tym sezonie nasz ulubiony odcień różu nakładamy jednak nie tylko na powieki, ale również na usta, policzki i szczyty kości jarzmowych, wzorując się na modelkach z pokazów Giorgio Armani, La Petite Robe, Jacquemus i Costelloe. Dla spotęgowania efektu dodajcie jeszcze kwiaty we włosach i możecie nazywać się latem we własnej osobie.

Kochacie róż tak bardzo, że do różowego makijażu chcecie założyć sukienkę w tym samym odcieniu? Nic nie stoi na przeszkodzie, bo noszenie różu w wersji total to właśnie hit tego lata! Doskonale wie o tym najpopularniejsza influencerka świata, Chiara Ferragni. Zobaczcie same!

Must-have Aniołków Victoria's Secret

Smartfon OPPO Reno, jeden z topowych modeli marki uwielbianej przez influencerki z całego świata - Aniołki Victoria's Secret, uczestniczki amerykańskiej edycji programu Top Model czy modelki Paris Fashion Week to w tym sezonie absolutny must-have.

Urządzenie, wykonane z najwyższą dbałością o szczegóły, zachwyca oryginalną konstrukcją, lekkością i niepowtarzalnym kształtem. Pasuje do każdej stylizacji i genialnie komponuje się z najnowszymi trendami z wybiegów. Potwierdzają to ambasadorzy i ambasadorki marki - rozchwytywany model Adam Boguta oraz hinduska modelka i aktorka, a także gwiazda ostatniego Festiwalu w Cannes - Deepika Padukone.

To wyjątkowy gadżet, który jest nie tylko piękny, ale także oferuje najnowocześniejsze funkcje. Innowacyjny, wysuwany z obudowy smartfonu aparat przedni o rozdzielczości 16 Mpx i inteligentnym systemem upiększania nie zabiera miejsca na ekranie urządzenia i pozwala na robienie selfie najwyższej jakości, nawet przy słabym oświetleniu. Tylna kamera o rozdzielczości 48 Mpx, z poczwórnym systemem wzmacniającym ostrość przy słabym oświetleniu i laserowym autofocusem zapewni nieskazitelne fotografie także pod światło i po zmroku. Smartphone świetnie radzi sobie także z ujęciami w ruchu, a nagrane nim wideo mają najlepszą, możliwą do osiągnięcia, jakość, dzięki temu wiernie oddają rzeczywistość. Teraz, z łatwością uchwycisz każdy, ważny dla ciebie moment, niezależnie od pory dnia.

TIE-DYE na szczycie hot trendów

Ariana Grande, Kendall Jenner, Cara Delevingne i Kanye West - te gwiazdy nie mogą się mylić. W końcu, od lat lansują najnowsze trendy! Ostatnio, wszystkich powyższych połączył jeden element garderoby - nieregularnie farbowane ubrania i dodatki. Ten rodzaj zdobienia tkanin to tie-dye, który pojawił się w praktycznie każdym zestawieniu najważniejszych trendów na wiosnę i lato 2019. Macie wrażenie, że gdzieś już to widzieliście? I słusznie! Ręczne barwienie ubrań kolorowymi farbami sięga lat 60., a jego ponowny rozkwit nastąpił trzy dekady później, czyli w czasach, gdy na listach przebojów królowały legendarne girls i boys-bandy - Spice Girls, N’Sync czy Backstreet Boys.

Dziś wzór tie-dye wraca w pełnej krasie: na sukienkach, spodniach, kombinezonach, koszulach, bluzach, a także w dodatkach. W kolekcjach wiosna-lato 2019 projektów w klimacie tie-dye dopatrzyliśmy się m.in. u Prady (boskie torebki!), Prabala Gurunga (prawie cała kolekcja z motywem tie-dye!), Diora czy Stelli McCartney, która wykorzystała także motyw dżinsu, tworząc kolejne supermodne połączenie.

Interpretacja tego trendu jest dowolna. Możesz postawić na samodzielne barwienie tkanin, poszukiwania perełek w zasobach starej szafy lub vintage shopu albo zakupy w modnym butiku.

Gwiazdorskie podróże 2019

Wiecie już, w co warto zainwestować w tym sezonie, aby świetnie się prezentować na wakacjach. A czy macie już sprecyzowane plany urlopowe? Jeśli nie, koniecznie zainspirujcie się ulubionymi kierunkami podróży influencerek!

Wyspy Morza Śródziemnego kochają Kendall Jenner oraz George i Amal Clooney z dziećmi, swój rodzinny kraj, czyli Barbados często odwiedza Rihanna, a na bajecznych Hawajach nietrudno spotkać najpopularniejsze małżeństwo show-biznesu - Hailey Baldwin i Justina Biebera.

Wniosek jest jeden - jeśli marzy wam się błogi wypoczynek, to tylko na rajskiej wyspie!

