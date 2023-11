1 z 11

Anna Lewandowska zaprezentowała się ostatnio w luźnej, codziennej stylizacji z koszulą w kratę w roli głównej. Jeansowe szorty, beżowe botki i duża ilość biżuterii sprawiają, że w takim looku możemy z powodzeniem wybrać na spacer, zakupy czy weekendowy wyjazd.

Granatowa koszula w kratę, którą ma na sobie Anna Lewandowska, to projekt Balenciaga i kosztuje 3 655 zł, a klasyczne beżowe botki Isabel Marant można kupić w sklepie Vitkac za 2 250 zł.

Podobny zestaw w stylu Anny Lewandowskiej z koszulą w kratę bez problemu kupimy w sieciówkach, nie wydając przy tym majątku. Co prawda stylizacja gwiazdy fitnessu do tanich nie należy, ale mamy dla Was przegląd koszul w kratę już od 59,90 zł.

