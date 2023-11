Canal+ szykuje się do jednej z najgłośniejszych premier tego roku. Jesienią na antenie stacji pojawi się nowy serial w reżyserii Łukasza Palkowskiego, autora takich hitów, jak choćby "Belfer" czy też "Pułapka". "Żmijowisko" jest adaptacją książki Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. W sieci pojawił się właśnie zwiastun nowej produkcji Canal+. Wygląda na to, że będzie to naprawdę mocny serial!

Reklama

Zwiastun serialu Canal+ "Żmijowisko"

Jak już wspomnieliśmy, "Żmijowisko" pojawi się na antenie Canal+ jesienią. W serialu zobaczymy świetnych aktorów. Lista nazwisk jest imponująca! Główną rolę Arka zagrał Paweł Domagała. W serialu zobaczymy także Piotra Stramowskiego (Robert), Agnieszkę Żulewską (Kamila), Cezarego Pazurę (Kajetan Rybak) czy też Wojciecha Zielińskiego (Krzysiek). Patrząc na zwiastun "Żmijowiska", który właśnie pojawił się w sieci, możemy przypuszczać, że będzie to serial, który dostarczy widzom wielu silnych emocji.

O czym opowiada "Żmijowisko"?

Do tytułowego Żmijowiska, czyli gospodarstwa agroturystycznego na Mazurach, przyjeżdża paczka przyjaciół. Wszyscy poznali się na studiach. Wśród nich znajduje się między innymi Kamila, która na wyjazd zabrała ze sobą męża i dwójkę dzieci: nastoletnią Adę oraz kilkuletniego synka. Pewnej nocy dziewczyna znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Rodzice robią wszystko, aby ją odnaleźć. Ich małżeństwo rozpada się, a na jaw wychodzą skrywane żale i wzajemne pretensje.

Rok po zaginięciu Ady Arek ponownie przyjeżdża do Żmijowiska, aby szukać śladów córki. Ten wyjazd również nie skończy się szczęśliwie...

Będziecie oglądać?

Paweł Domagała zagrał główną rolę w serialu "Żmijowisko"

Rywala Arka zagrał Piotr Stramowski

Mat. prasowe/fot. P. Pączkowski