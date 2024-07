Zapraszamy na premierowe odcinki „Barw szczęścia”… Co wydarzy się w serialu w kolejnym tygodniu? Zobacz zwiastun! Marta (Katarzyna Zielińska) odkryje, że Rafał (Jarosław Budnik) – słuchacz, który niedawno zadzwonił do radia i chciał popełnić samobójstwo – wyszedł już ze szpitala po obserwacji psychiatrycznej… I wpadnie w panikę.

Z kolei Nina (Aleksandra Popławska) spróbuje za to przekonać Marka (Marcin Perchuć), by na stałe został w jej firmie. Po cichu licząc na to, że zacznie się od wspólnej pracy… a skończy na tym, że Złoty na nowo zamieszka z nią i z synem. Tymczasem Marek spotka przypadkiem Sylwię (Olga Bończyk) – prawniczkę, którą poznał walcząc o odszkodowanie po śmierci Marii. Mecenas Paszkowska wyzna, że cały czas o nim myślała.

Zobacz także: Miłość, radość… i zagrożenie, czyli co w tym tygodniu w "Barwach szczęścia"? FOTOSTORY!

