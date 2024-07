Już dziś ( 2 maja) w TVN-ie nowy odcinek serialu Druga Szansa z Małgorzatą Kożuchowską. Sądząc po zwiastunie, będzie się działo! Czy Kindze uda się na nowo rozbudzić miłość w Marcinie Kryńskim? Była żona odwiedzi doktora w jego mieszkaniu i pocałuje go! Czy Marcin jej ulegnie i zapomni o Monice Boreckiej, z która spotykał się w ostatnich tygodniach? Powodem kłótni między byłymi kochankami był Ksawery, syn Kryńskiego, który jest jednocześnie podopiecznym Moniki. Menadżerka miała zająć się jego kariera, ale ojciec nie zgadzał się na jego występy, więc Monika wraz z Ksawerym ukryli przed Marcinem fakt, że jego syn wraca do show-biznesu. Gdy prawda wyszła na jaw, Marcin pokłócił się z Moniką i ich drogi się rozeszły. W ich rozstaniu swoją szansę dostrzegła Kinga, która robi wszystko, żeby Marcin do niej wrócił. Tak samo jak Jakub, który chce, żeby Monika dała mu kolejną szansę. Czy Monika wybaczy mu wszystko i wróci do niego? Wszystkiego dowiemy się w dzisiejszym odcinku "Drugiej szansy" o 21.30 na TVN-ie.

W serialu Druga Szansa Małgorzata Kożuchowska gra znaną menadżerkę gwiazd.

