We wrześniu na antenie Polsatu zobaczymy nowe odcinki "Przyjaciółek". To już 14. sezon produkcji, która wciąż przyciąga tłumy widzów przed telewizory i wygląda na to, że to się nie zmieni! Tym bardziej że nowe odcinki "Przyjaciółek" zapowiadają się wyjątkowo ciekawie.

W serialu pojawią się nowi bohaterowie, wśród których jest m.in postać grana przez Stefana Pawłowskiego, znanego z serialu "O mnie się nie martw". Aktor pojawia się na zdjęciach z "Przyjaciółek" u boku Zuzy. Co będzie mieć z nią wspólnego i czy to jej nowy kochanek? Zobaczcie więcej poniżej!