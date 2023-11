Przed nami 156. odcinek "Przyjaciółek", który zobaczymy już w czwartek, 9 maja i poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska), Patrycji (Joanna Liszowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Nie jest żadną tajemnicą, że życie prywatne Zuzy znów wisi na włosku. Markiewicz dowiedziała się o zdradzie Jaśka i sama również przyznała się do zdrady. Na razie para nie rozstała się, ale kto wie co wydarzy się w kolejnych odcinkach? Tymczasem wiemy jednak, co będzie się dziać w 14. sezonie "Przyjaciółek"! Wszystko wskazuje na to, że Zuza będzie miała... kolejnego kochanka!

