154. odcinek "Przyjaciółek" może być przełomowy dla małżeństwa. Jak się okazuje, w 154. odcinku Jasiek wyjedzie w delegację służbową razem z Darią! Zuza znów zacznie się martwić, że Jasiek wpadnie w ramiona swojej kochanki. Co ciekawe jednak, Jasiek wróci do żony w środku nocy! Zuza wreszcie zrozumie, że on ją naprawdę kocha. Niestety, sama przyzna się do zdrady, co będzie szokiem dla jej męża. Czy to będzie jednak koniec ich związku? Jak myślicie?