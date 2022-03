Ta wiadomość budzi do dziś sporo emocji wśród widzów. W 3. sezonie serialu "Zniewolona" nie oglądamy już kochanej przez fanów produkcji Kateriny Kowalczuk. Zamiast niej główną rolę gra 26-letnia rosyjska aktorka Sonya Priss. Widzowie w licznych komentarzach krytykują decyzję produkcji i uważają, że zmiana najważniejszej aktorki serialu to nie był dobry pomysł. Dlaczego musiało do niej dojść? Tłumaczyła to w jednym z wpisów sama Kowalczuk. Zobaczcie, co napisała. Dlaczego Katerina Kowalczuk nie gra już "Zniewolonej? "Zniewoloną" pokochały miliony polskich widzów. Grająca Katię rosyjska aktorka Katerina Kowalczuk stała się wielką gwiazdą, również w naszym kraju. Po pierwszych odcinkach 3. serii "Zniewolonej" z udziałem Soni Priss w mediach społecznościowych rozpętała się burza. Dlaczego nie oglądamy już ulubienicy polskich fanów "Zniewolonej" ? Zobacz także: "Zniewolona": Nowa Katia dostaje pogróżki! Katerina Kowalczuk stanęła w obronie Sonii Priss O tym, że uwielbiana przez widzów Katerina Kowalczuk nie zagra w kolejnym sezonie serialu było wiadomo już od ponad roku. Media pisały, że Rosjanka postawiła na rozwój kariery w USA. O powodach napisała też sama aktorka na Instagramie. Jak przyznała, był to dla niej szczególnie trudny wpis. Ta historia związała się z moim życiem 3,5 roku temu i jestem za to niezmiernie wdzięczna. Z całego serca. Bo Katerina dosłownie zadomowiła się w moim sercu, a ja bardzo się do niej przywiązałam. Napisała też o powodach rozstania z ukraińską produkcją. Potrzeby wytwórni filmowej i producentów nie zawsze pokrywają się ze zrozumieniem próśb aktorów. Niestety, nie udało nam się znaleźć wspólnego...