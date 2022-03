Wojciech Bojanowski pokazał w sieci poruszające zdjęcie z wojny w Ukrainie

Adam z "Rolnik szuka żony" przekazał radosną wiadomość i pokazał w sieci zdjęcie zakochanej pary. Były uczestnik programu o poszukujących miłości rolnikach nie ukrywa swojego szczęścia. Były kandydat Kamili podczas relacji na InstaStories zdradził, co się stało! Sprawdźcie, co napisał Adam z "Rolnik szuka żony". Adam z "Rolnik szuka żony" przekazał świetną wiadomość Adam wziął udział w ostatniej, ósmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie walczył o serce Kamili, która została okrzyknięta najpiękniejszą rolniczką w historii programu. Adam w walce o względy Kamili rywalizował z Jankiem i Tomaszem, ale to właśnie jego wybrała rolniczka. Niestety, relacja Adama i Kamili zakończyła się jeszcze przed finałowym odcinkiem "Rolnik szuka żony". Co ciekawe, po ostatnim odcinku hitu Telewizyjnej Jedynki okazało się, że Adam związał się z jedną z byłych kandydatek Stanisława! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław komentuje związek Teresy i Adama! Mają kontakt? Okazuje się że Adam znalazł swoje szczęście u boku Teresy! Zakochali się w sobie i nie chcą tego ukrywać. Być może wspólnie zgodzą się na telewizyjny wywiad- kilka dni temu zdradziło nasze źródło. Do tej pory Teresa i Adam nie potwierdzili medialnych doniesień na swój temat, ale teraz były uczestnik "Rolnik szuka żony" zdradził, że swoje szczęście znalazł również jego brat! Pamiętacie mój filmik sprzed dwóch tygodni?? Mówiłem w nim, że mój Braciszek szuka miłości. Nie sądziłem, że to pomoże!!! A jednak stało się 🥰🥰🥰- napisał Adam i udostępnił zdjęcie brata i jego partnerki. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Adam pokazał zdjęcie z randki i...