Tydzień temu na HBO GO swoją premierę miał serial "Na cały głos", w którym główną rolę zagrał zdobywca Oscara i Złotego Globu Russell Crowe. Aktor wciela się w rolę założyciela telewizji Fox News, Rogera Ailesa. Już po pierwszym odcinku można powiedzieć, że będzie to jedna z najciekawszych produkcji HBO w ostatnich miesiącach. O czym jest serial "Na cały głos" i dlaczego warto go obejrzeć?

"Na cały głos" - nowy serial HBO o twórcy telewizji Fox News

W świecie rozpolitykowanych amerykańskich mediów nie ma bardziej wyrazistej postaci niż niedawno zmarły Roger Ailes. To właśnie ten człowiek sprawił, że telewizja Fox News stała się liczącą siłą polityczną, która bezpowrotnie zmieniła narrację o najwyższych szczeblach władzy w kraju. Ailes jest kluczem do zrozumienia wydarzeń, które doprowadziły do powstania nowoczesnej Partii Republikańskiej - czytamy opis serialu.

W serialu zobaczymy, jak Ailes zdobył pozycję nieformalnego przywódcy Republikanów oraz najbardziej przełomowe wydarzenia z jego prywatnego życia. Dowiemy się również więcej na temat oskarżeń o molestowanie, które doprowadziły do jego odejścia z telewizji Fox oraz o jego współpracy ze światowymi przywódcami. Serial "Na cały głos" oparty został na bestsellerowej książce Gabriela Shermana pt. „The Loudest Voice in the Room”, w której znalazły się wywiady z ponad 600 osobami oraz reportaże Shermana publikowane na łamach New York Magazine. W serialu zagrali: Russell Crowe, Naomi Watts, Sienna Miller, Seth MacFarlane czy Brian Lewis.

Na antenie HBO serial emitowany będzie od 2 sierpnia.

Na HBO GO można już obejrzeć pierwszy odcinek

