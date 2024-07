Finał 4. sezonu serialu „The Boys” można już oglądać na Amazon Prime Video. Fani mogli zauważyć, że nastąpiła zmiana tytułu ostatniego odcinka z tej serii. Ma to związek z próbą zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, do której doszło w ubiegłym tygodniu.

Były prezydent Trump, który jest także kandydatem Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich, został zaatakowany przez bandytę podczas wiecu w Pensylwanii w sobotę 13 lipca, wskutek czego doznał urazu ucha.

Niepokojące wydarzenia miały wpływ nawet na finał sezonu „The Boys”. Ostatni odcinek pierwotnie miał nosić tytuł „Assassination Run”, ale od tego czasu zmieniono tytuł na „Finał”. Na początku odcinka umieszczono również ostrzeżenie dotyczące treści, ostrzegające wrażliwych widzów.

Zmiany w finale 4. sezonu „The Boys” po próbie zamachu na Trumpa

Prime Video wydało również oświadczenie na Instagramie, w którym czytamy: „Finał sezonu »The Boys« zawiera sceny fikcyjnej przemocy politycznej, co dla niektórych widzów może być niepokojące, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń i tragicznych ofiar śmiertelnych po próbie zamachu na byłego prezydenta Trumpa.

„»The Boys« to fikcyjny serial nakręcony w 2023 roku i wszelkie podobieństwa scen lub fabuły do wydarzeń z prawdziwego świata są przypadkowe i niezamierzone. Amazon, Sony Pictures Television i producenci »The Boys« w najostrzejszych słowach potępiają wszelkie formy przemocy na świecie”, czytamy w oświadczeniu.

W przedostatnim odcinku czwartego sezonu „The Boys” spisek Homelandera i Siostry Sage miał na celu zamach na prezydenta-elekta Roberta Singera, a finał doprowadził tę historię do sedna.

Odcinek ten oznacza koniec przedostatniego sezonu serialu o superbohaterach dla dorosłych. Niedawno potwierdzono, że twórcy pracują nad 5. odsłoną, która zamknie całą serię.

W rozmowie z RadioTimes.com gwiazda wcielająca się w postać Black Noir, Nathan Mitchell niedawno podzielił się swoimi przemyśleniami na temat dobiegającego końca programu, mówiąc: „Zawsze wiedzieliśmy, że to przybliżony plan, ale na początku tego roku uświadomiliśmy sobie, że decyzja oficjalnie zapadła”.

„Z jednej strony to smutne, ponieważ kocham ten serial, kocham wszystkich w nim występujących, jestem bardzo szczęśliwy, że są w moim życiu. Z drugiej strony będziemy mieli okazję nadal być w swoim życiu, ale nie w ten sam sposób”.

„Zawsze chcesz osiągnąć jak najwyższy poziom. Chcesz opowiedzieć historię, którą chcesz opowiedzieć na swoich warunkach, i myślę, że właśnie to robimy, decydując się zakończyć ją na pięć sezonów”.

