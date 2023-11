Na widzów serialu „M jak miłość” czekają kolejne zmiany! Sławek Uniatowski, który wciela się w postać Leszka Krajewskiego na Instastories zdradził, że zostanie zastąpiony przez innego aktora. To o tyle zaskakujące, że mężczyźni nie są do siebie ani trochę podobni.

Reklama

Czy to oznacza, że Sławek Uniatowski żegna się z serialem? Na szczęście nie, ale czeka go niebezpieczna scena, w której zastąpi go dubler!

Dlaczego w "M jak miłość" pojawi się nowy Leszek?

Sławek Uniatowski do niedawna był znany głównie jako muzyk, ale rola w serialu „M jak miłość” przyniosła mu jeszcze większą popularność. Artysta należy też do najlepiej ubranych mężczyzn w polskim show-biznesie i wielokrotnie wygrywa w stylowych plebiscytach Party.pl.

Jako Leszek Krajewski w „M jak miłość” spotkał się z ogromną sympatią widzów. Teraz w sieci opublikował nagranie, które wywołało spore kontrowersje. Okazuje się, że na relacji na Instastories przedstawił „nowego Leszka”. Czym zajmie się jego dubler?

Instagram

Nowy Leszek zastąpi Uniatowskiego w niebezpiecznej roli i jest jedynie jego dublerem. Jednak dużym zaskoczeniem jest wybór zastępcy, który niewiele ma wspólnego z artystą. Zaskoczony jest sam artysta, który w zabawny sposób przedstawił swojego dublera:

Proszę państwa to jest pan dubler. Jak widać jesteśmy podobni, podobne marynarki, krawaty oraz koszule - ze śmiechem mówi Sławek Uniatowski na Instastories.

Instagram

W nowych odcinkach "M jak miłość" będzie groźnie! Aktor zdradził, że z maski jego samochodu będzie wydobywał się dym, ale nie wiadomo czy chodzi o wypadek. Z pewnością sceny będą niebezpieczne, skoro zamiast aktora zobaczymy dublera, który specjalizuje się w rajdach samochodowych.

Zobacz także

Dopiero w kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Leszek Krajewski wyjdzie z opresji cało! Co sądzicie o wyborze dublera?

MTL Maxfilm

MTL Maxfilm