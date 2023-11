W kolejnym odcinku „M jak Miłość” - numer 1442 – Magda (Anna Mucha) wyjdzie w końcu ze szpitala gotowa na prawdziwą, życiową rewolucję! Jaką?



O poranku Kamil (Marcin Bosak) odwiedzi przyjaciółkę w szpitalu – z bukietem czerwonych róż… i w końcu zdobędzie się na odwagę, by zadać jej jedno, ale za to najważniejsze, pytanie.

- Wiem, że to szaleństwo, ale muszę cię o to zapytać... Czy jesteś szczęśliwa z Andrzejem?(…) Gdyby coś, cokolwiek uwierało cię w twoim życiu, gdyby coś ci w nim, nie wiem, nie pasowało... to ja jestem gotów ci pomóc. Być z tobą w każdej sprawie…