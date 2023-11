Paweł jest pewien, że Anka do niego wróci... ale dziewczyna uparcie mówi: „Nie!”. Czy w końcu zmieni zdanie? Po kolejnych wyznaniach „ukochanego” Anka jest bliska wybuchu.

- Paweł, zlituj się... Przyjęłam do wiadomości, że jesteś kretynem i że żałujesz. Jeśli jeszcze raz to powtórzysz, przysięgam, wskoczę prosto do Wisły!