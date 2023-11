Już w poniedziałek w TVP2 o 21.50, 11 odcinek serialu "Za marzenia". Co w odcinku?

Anka i Bartek prawie się do siebie nie odzywają, a Zosia obawia się, że to koniec ich przyjaźni. Poza tym Sokół i Natalia zaczynają pracę w barze wege, który chce otworzyć Agata. Ich nowa szefowa od razu ma jednak problemy... a jej lokal może zbankrutować jeszcze przed otwarciem. Tymczasem Anka znów spotyka się z Danielem – na planie reklamy portalu randkowego - i odkrywa, że producent nielegalnie wykorzystuje muzykę Bartka. Zosia – wspólnie z księdzem Andrzejem - przekonuje dzieci ze szkoły, by wzięły udział w muzycznym konkursie... i przy okazji odkrywa, że duchowny przed laty znał jej matkę. Poznamy również „ducha” z poprzedniego życia Pana Szczepana.

