A skoro już mowa o Zosi... to w premierowym odcinku czeka ją spory szok! Szymon zbierze się w końcu na odwagę i poprosi ukochaną o rękę.

- Zośka... Nie chcę czekać. Nigdy, z nikim Nigdy, z nikim nie czułem się tak jak z tobą. Jestem gotowy na poważny związek... Wyjdziesz za mnie?

Dziewczyna nie da co prawda aktorowi kosza, ale za to ucieknie w samej piżamie do pracy. A tam będzie tak zdenerwowana, że mały Rafał od razu wyczuje, co jest „na rzeczy” i rzuci z łobuzerskim uśmiechem:

- On ratuje cię od staropanieństwa... To najlepsze, co mogło ci się przytrafić w tym wieku! Daj mu szansę...

To nie koniec newsów o Zosi. Szczepan przy okazji wygada się, że jest jej ojcem...