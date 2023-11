Serial "Za marzenia" powraca na antenę TVP, a wraz z nim zwariowane przygody czwórki przyjaciół: Anki (Anna Karczmarczyk), Zosi (Maja Bohosiewicz), Bartka (Piotr Nerlewski) i Szymona (Kamil Kula). Co wydarzy się w pierwszym odcinku, który rozpoczyna drugi sezon? Przekonamy się o tym już dziś - 4 marca o godzinie 21:55.

Przygotowaliśmy dla was małe streszczenie pierwszego odcinka. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się, co czeka bohaterów serialu "Za marzenia". Wygląda na to, że nie będziemy się nudzić!