Można pomylić ten serial ze "Słodkimi kłamstewkami", ale jedynie z nazwy. "Big Little Lies" czyli "Wielkie kłamstewka" to opowieść o idealnym życiu kilku kobiet, które diametralnie zmienia się, gdy umiera mąż jednej z nich. Produkcja ze wspaniałą obsadą cieszy się wielką popularnością. Jednak ostatni sezon mocno oburzył widzów, bo została wycięta jedna ze scen! Gdzie się podziała? Wiemy!

Reklama

"Wielkie kłamstewka" i scena z lodami

W ubiegłe wakacje do sieci trafiła scena, gdzie Reese Witherspoon, czyli Madeline rzuca lodami w Meryl Streep, czyli Mary Louise. Spoiler był zapowiedzią drugiego sezonu. Fani nie mogli się doczekać aż Streep oberwie rożkiem!

Haha. Pewnie nie chciałabyś rzucić w Meryl rożkiem w prawdziwym życiu, ale ja bym chciała. To będzie zabawne! - pisali fani w oczekiwaniu na serial na Twitterze.

Zobacz także: Wracają "Wielkie kłamstewka". Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu i kogo w serialu zagra Meryl Streep!

W najnowszym odcinku była scena, jak Madeline z lodami w ręku mija na ulicy Mary i rozmawia z nią, ale nie rzuca w nią lodami. Producenci wycięli scenę z deserem, co szybko wyłapali widzowie.

Dlaczego zostało to wycięte? Mam nadzieję, że dorzuciłaś rożkiem! Co? Dlaczego nie ma sceny z Meryl i Reese? - pisali widzowie w social mediach.

Fani serialu zaczęli domagać się powrotu "rożkowej wojny". Czy to nastąpi w trzecim sezonie? Okazuje się, że nie! Rzucanie lodami to dodatek do drugiej części, który będzie można obejrzeć na... DVD.

– Reese powiedziała mi, że nie ma jej w serialu, ale będzie w dodatkowych materiałach na DVD – wyjaśniła fanom Meryl Streep.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie DVD zostanie wydane, ani czy pojawi się 3. część serialu. Jak na razie 2. sezon zbiera mnóstwo przychylnych recenzji, a fani są zachwyceni dołączeniem Meryl Streep do ekipy. A Wam podoba się ten serial?

Scena z lodami:

Meryl Streep i Nicole Kidman w "Wielkich kłamstewkach"

Mat. prasowe