5 z 6

U Sadzików trwają przygotowania do chrztu. Wanda ma być chrzestną. Gerard wymiguje się z uczestnictwa w uroczystości, okłamując Jureczko… Sadzik jest ciągle wpatrzony w swoje najmłodsze dziecko, przez co zaniedbuje córki. Żeby zdobyć, choć odrobinę ojcowskiej uwagi, dziewczynki stają się niegrzeczne. Marzena próbuje rozmawiać z Sadzikiem o narastającym problemie, ale Piotr to bagatelizuje. Do czasu...