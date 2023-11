1 z 4

Ulubiony serial Polaków: "M jak Miłość" wraca na ekrany telewizorów już za dwa tygodnie! Przerwa wakacyjna dała się we znaki, w związku z czym fani nie mogą się doczekać, by znów fascynować się przygodami rodu Mostowiaków! Oprócz dramatów, z groźnym wypadkiem w tle, czeka nas także wątek wojny o mężczyznę!

Wojna Basi z Kisielową o faceta!

Basia (Teresa Lipowska) będzie musiała zmierzyć się ze swoją rywalką - Kisielową (Małgorzata Rożniatowska), w zdobyciu serca nowego bohatera! Starszy Pan - Józef, zawróci w głowach przyjaciółek, poróżni je, a przyjeżdżając do Grabiny sam nie będzie wiedział, w co się wpakował! Przeczytajcie dalej o co chodzi...

Nową twarzą w serialu będzie również Katarzyna Kwiatkowska, która zagra siostrę doktora Rogowskiego