Czy serialowy Will Byers ze "Stranger Things" jest gejem? Niektórzy widzowie serii uważają, że Noah Schapp wciela się w produkcji Netflixa w osobę homoseksualną! A kolejne odcinki 3. sezonu utwierdzają ich w tym przekonaniu.

Reklama

Jaka jest prawda? Gwiazdor zabrał głos i opowiedział nieco więcej o granej przez niego postaci.

Czy Will jest gejem?

Na początku lipca miała miejsce premiera trzeciej serii serialu "Stranger Things". Produkcja cieszy się wielką popularnością wśród widzów. Netflix potwierdził spekulacje publikując wyniki oglądalności na Twitterze. Losy nastoletnich przyjaciół to hit! Na platformie Netflix obejrzano je ponad 154 mln razy na całym świecie. A cały trzeci sezon "Stranger things" zobaczyło już ponad 18,2 mln użytkowników! Tak dużą popularnością nie cieszył się nawet serial "Black Mirror", który również miał premierę kilka tygodni temu.

Zobacz także: Jak dużo wiesz o serialu "Stranger Things"? Sprawdź się! QUIZ

W trzecim sezonie - uwaga spoiler - spora część widzów skupiła się na Willu Byersie, którego gra Noah Schapp. Według internautów aktor gra geja, co potwierdzenie miało miejsce w trzecim odcinku najnowszej serii.

To nie moja wina, że nie lubisz dziewczyn - mówi do Willa jeden z kolegów.

Czy to oznacza, że nastolatek podkochuje się w jednym ze swoich kolegów? Noah wyjaśnił to w wywiadzie dla "The Wrap".

– Wszyscy jego przyjaciele mają dziewczyny i wychodzą na randki, a on chce tylko bawić się ze swoimi kolegami. Jak widzisz w trzecim odcinku, on chce tylko grać w D&D w piwnicy, ale teraz jego koledzy mają dziewczyny, z którymi się umawiają. To od publiczności zależy, jak zostaną zinterpretowane słowa wypowiadane przez Mike'a. Ja odbieram to tak, że Will nie jest jeszcze gotowy na dojrzewanie, nie chce jeszcze randek czy związków. Chce być jeszcze dzieciakiem i bawić się w piwnicy, jak za starych czasów – powiedział aktor.

I dodał, że dla niego orientacja jego bohatera nie ma znaczenia, bo serial jest o grupie dzieciaków "outsiderów", które odnalazły się we właściwym czasie.

Czy bycie wrażliwym, samotnikiem albo nastolatkiem lubiącym fotografię czy dziewczyną z rudymi włosami i wielkimi okularami robi z ciebie geja lub lesbijkę? Mam tylko 12 lat, ale wiem, że każdy z nas jest inny - mówił Noah 2 lata temu podczas promocji pierwszej części serialu.

4 sezon "Stranger Things"

Serial "Stranger Things" miał zakończyć się na trzech sezonach, ale producenci nie są do tego przekonani. Wszystko za sprawą rekordowych wyników oglądalności, jak i niedokończonych wątków bohaterów. Jak zdradził Shawn Levy, reżyser produkcji 4. sezon najprawdopodobniej powstanie i będzie miał osiem odcinków. Netflix nie potwierdził jeszcze tych doniesień, ale wydaje się to tylko kwestią czasu.

Czy serialowy Will jest gejem?

EastNews

3. sezon serialu miał premierę w lipcu

Mat. prasowe/Netflix