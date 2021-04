Wielki powrót do "M jak miłość"! Uwialbiana przez widzów gwiazda znów pojawi się w serialu

Świetna wiadomość dla fanów "M jak miłość". Okazuje się, że do serialu wraca uwielbiana przez widzów aktorka! Według informacji portalu superseriale.se.pl wkrótce w "M jak miłość" znów zobaczymy Magdalenę Walach, czyli serialową Agnieszkę Olszewską. Kiedy zobaczymy odcinek hitowej produkcji z udziałem gwiazdy?

Magdalena Walach po raz ostatni pojawiła się w "M jak miłość" w 1510. odcinku serialu, kiedy Olek (Maurycy Popiel) był w więzieniu. W jednej z ostatnich scen serialowa Agnieszka Olszewska pomogła Anecie (Ilona Janyst) spotkać się z Chodakowskim, a później razem z córeczką wyjechała z Warszawy. Agnieszka po definitywnym zakończeniu romansu z Olkiem zdecydowała, że przeprowadzi się do Szczecina.

Teraz okazuje się, wkrótce Agnieszka Olszewska wróci do Warszawy, a wszystko za sprawą... Kamila Gryca (Marcin Bosak). Według doniesień portalu superseriale.se.pl Kamil już wkrótce przeprowadzi się do domu, w którym w przeszłości zginął człowiek. Kamil m.in. od sąsiadki usłyszy, że zamieszkał w nawiedzonym domu.

Wszyscy w okolicy to wiedzą! W nocy słychać jęki, światła latają po pokojach... A jak na Boże Ciało postawiliśmy ołtarz, to w ciągu godziny wszystkie kwiatki zwiędły! Ja to wieczorem boję się tędy przechodzić- Gryc usłyszy od sąsiadki.