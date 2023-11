Weronika Rosati zaczęła grać w "M jak miłość" w 2002 roku, gdy miała zaledwie 18 lat. To była jej pierwsza poważna rola, która otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. Jednak po 3 latach aktorka postanowiła odejść z serialu. Teraz wraca po 13-letniej przerwie!

"To prawda, postać grana przez Weronikę, wróci do serialu. To będzie zaskoczenie dla wszystkich bohaterów, a najbardziej dla Pawła. Niewykluczone, że scenarzyści znowu będą chcieli ich połączyć" - mówiła w SE.pl osoba z produkcji "M jak miłość".