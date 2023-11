Co nowego w Kazimierzu Dolnym? Wiemy, co wydarzy się w serialu "W rytmie serca"!

Robert (Piotr Polk) czuje, że jego związek z Marią (Barbara Kurdej-Szatan) się psuje... i od razu znajduje winnego: doktora Żmudę (Mateusz Damięcki). Zagroził mu, że jeśli dalej będzie ingerował w jego życie to postara się w sądzie o prawa do opieki nad Grześkiem. To wszystko zobaczymy w 9. odcinku serialu „W rytmie serca" w najbliższą niedzielę o g. 20:00 w Polsacie.

Nowakowski chce, by ukochana zerwała kontakt ze swoim „byłym" - i robi wszystko, by ją do Adama zniechęcić.

- Nie podoba mi się to, że Adam wtrąca się do naszego życia, nie podoba mi się to co robi z Grzesiem. - On jest jego ojcem, martwi się o niego - On jest jego ojcem od niedawna. Mam wrażenie, że odkąd pojawił się w Kazimierzu, to mamy przez niego same problemy. Coraz częściej tu bywa, coraz bardziej się wtrąca. Ty o nim wspominasz coraz częściej. (...) W dodatku cały czas go bronisz, stajesz po jego stronie – nigdy po mojej. Czasem nawet przeciwko mnie. Mam wrażenie, że to czuję nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. - Dla mnie cała ta sytuacja też jest kłopotliwa. - Zrozum, Marysiu... Chciałbym, żebyśmy byli rodziną. Taką prawdziwą rodziną. Mama, tata, syn... a może w przyszłości jakieś rodzeństwo. Nie widzę tutaj miejsca dla „drugiego tatusia"!

Co zrobi Maria? Czy ulegnie i zabroni Adamowi dalszych kontaktów z synem? Odpowiedź już w najbliższą niedzielę o g. 20:00 tylko na antenie telewizji Polsat.

