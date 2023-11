Międzynarodowa kariera Tomasza Kota nabiera tempa. Po wielkim sukcesie "Zimnej wojny" na festiwalu w Cannes aktor został zauważony przez najważniejsze osoby w branży. Tomasz Kot, jak również Joanna Kulig, zostali zasypani ciekawymi propozycjami pracy. Chodzili też na wspólne obiady z takimi osobistościami, jak choćby Steven Spielberg. Wygląda na to, że niedługo będziemy mogli oglądać ich w międzynarodowych produkcjach. Tomasz Kot już teraz może się pochwalić pierwszymi sukcesami!

Tomasz Kot zagra w serialu BBC pt. "World On Fire"

Jeszcze niedawno pisaliśmy, że Tomasz Kot miał szansę zagrać w kolejnym filmie o Jamesie Bondzie. Polak podobno spodobał się reżyserowi. Danny Boyle chciał, aby Tomasz Kot wcielił się w przeciwnika Jamesa Bonda. Tę propozycję miał zablokować Daniel Craig. Podobno Brytyjczyk bał się, że tak wysoki aktor jak Kot, który mierzy 199 cm, całkowicie go przyćmi. Jednak nie ma tego złego. Tomasz Kot dostał już kolejne propozycje. Niebawem będziemy mogli oglądać go w hicie BBC.

Tomasz Kot zagra w 7-odcinkowym serialu "World On Fire", który opowiada o życiu cywili na początku II wojny światowej. W produkcji BBC pojawią się też takie światowe sławy, jak choćby Helen Hunt czy też Lesley Manville. Co ciekawe, Tomasz Kot nie będzie jedynym Polakiem, który zagra w "World On Fire". Zobaczymy tam również młodziutką Zofię Wichłacz, którą widzowie mogą kojarzyć z "Rojsta" czy też z "1983".

W "World On Fire" zagra również Zofia Wichłacz

