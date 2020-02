Tymczasem Michał (Mateusz Janicki) nie będzie nawet świadomy tego, że ma w szpitalu rywala. Michał spotka się tego dnia ze swoją matką (Agnieszka Pilaszewska). Doktor Wilczewska wręczy synowi rodzinną pamiątkę: pierścionek zaręczynowy. Po cichu licząc na to, że skłoni tym chłopaka do działania!

- Dostałam go od twojego ojca. Totalnie mnie zaskoczył... no i się zgodziłam! Chcę, żebyś go… Jeżeli masz go komuś dać, to jestem przekonana, że teraz jest najlepszy moment...

- Mamo, co ty wymyślasz? Nasz związek nie jest jeszcze na etapie…

- Nikt cię do niczego nie zmusza! To musi być twoja decyzja…