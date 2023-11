"The Umbrella Academy" to nowy hit Netliksa. 15 lutego produkcja miała swoją premierę na platformie i od tego momentu można oglądać 10 odcików serialu, który powstał na podstawie komiksu Gerarda Waya, zilustrowanego przez Gabriela Ba.

"The Umbrella Academy" to serial, który przypadł do gustu szczególnie miłośnikom superbohaterów. I pewnie wielu widzów już odlicza dni do startu 2. sezonu. Z myślą o nich Netflix przygotował niespodziankę i udostępnił dodatkowy materiał z "The Umbrella Academy"!

"The Umbrella Academy" dodatkowy materiał

Netflix przygotował i udostępnił specjalny materiał dla wszystkich miłośników "The Umbrella Academy". Możemy w nim zobaczyć sceny z udziałem m.in. bohaterki Cha Cha, w rolę której wciela się Mary J. Blige. W materiałe ujęcia walki przeplatają się ze scenami ze studia nagraniowego, w którym Mary J. Blige śpiewa utwór "Stay with me". Zobaczcie:

O czym jest "The Umbrella Academy"

Przypomnijmy, że główni bohaterowie urodzili się w tym samym dniu, choć nie są ze sobą spokrewnieni. Połączył ich ekscentryczny miliarder Reginald Hargreeve, który postanowił ich adoptować. Bardzo szybko okazało się, że kilkoro z nich ma nadprzyrodzone moce. Jedyną osobą pozbawioną takich umiejętności jest pochodząca z Rosji Vanya (Ellen Page).

Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve’a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczynają się jednak od siebie oddalać.

"The Umbrella Academy" można oglądać od 15 lutego na Netfliksie

"The Umbrella Academy" to serial, który podbija serca miłośników superbohaterów

