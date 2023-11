"The Umbrella Academy" swoją premierę na Netflixie miał 15 lutego i stał się prawdziwym hitem. Serial zbiera pozytywne opinie nie tylko od widzów, ale również od dziennikarzy z całego świata. Niedawno pojawiła się informacja, że powstanie kolejny sezon serialu, który mielibyśmy zobaczyć w 2020 roku, w końcu Netflix dba o to, aby między sezonami była przynajmniej roczna przerwa. Jak jest naprawdę? Zobaczcie, czy będzie "The Umbrella Academy 2"!

Czy powstanie drugi sezon "The Umbrella Academy"?

Serial powstał na bazie komiksu Gerarda Way, który zilustrował Gabriel Ba. Twórcy komiksu "The Umbrella Academy" mają już zarys kolejnego komiksu i przekazali go już producentom serialu. Jak donosi serwis comicbookmovie.com Way i Ba zdradzili, że:

Przekazaliśmy im już nasz pomysł na to, co się stanie; planując przyszłe odsłony serii chciałbyś przecież osadzić konkretne sprawy w pewnym kontekście. W dodatku liczysz na to, że będziesz miał szansę stworzyć jeszcze więcej odsłon. Oni byli bardzo ciekawi tego, co zamierzamy dalej począć z całą historią.

Serial o superbohaterach jest prawdziwym hitem i wszystkim zależy, aby powstał kolejny sezon. Jak możemy przeczytać na portalu ppe.pl zdjęcia rozpoczną się pod koniec 2019 roku, a reżyserem pierwszego odcinka ma być Peter Hoar. Odpowiadał on za odcinek pilotażowy pierwszego sezonu oraz dziesiąty epizod. Netflix na razie nie potwierdza przygotowania „The Umbrella Academy 2”.

Wygląda na to, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

