Ten serial namieszał sporo na Netflixie w 2017 roku! Gdy tylko trafił na tę popularną platformę, widzowie nie mogli oderwać się od przygód zbuntowanych nastolatków. Sporo osób obejrzało go za jednym zamachem. Być może to właśnie dlatego Netflix zdecydował się kontynuować losy Jamesa (Alex Lawther) i Alyssy (Jessica Barden). Kiedy zobaczymy dalszy ciąg ich przygód?

"End of the F***ing World": kiedy startuje 2. sezon?

Serial "End of the F***ing World" powstał na podstawie komiksu autorstwa Charlesa Forsmana. Opowiada on o losach dwójki nastolatków: wycofanego Jamesa oraz osamotnionej Alyssy. Ich przyjaźń wybucha nagle i niespodziewanie. Oboje uznają, że mają dość swojego dotychczasowego życia i decydują się na ucieczkę. Niestety, ich podróż nie przebiega spokojnie. James i Alyssa wpadają w spore tarapaty...

Niektórzy fani serialu uważają, że kontynuacja losów Jamesa i Alyssy nie jest potrzebna. Według nich serial skończył się w tak wymowny sposób, że dopisanie dalszej historii może mu tylko zaszkodzić. Producenci są jednak innego zdania. Niedawno ogłosili, że ruszyły właśnie zdjęcia do 2. sezonu "The End of the F***ing World". Polacy będą mogli zobaczyć go oczywiście na platformie Netflix. Kiedy? To na razie owiane jest tajemnicą. Tak samo jak to, kto - oprócz Jessiki Barden - pojawi się jeszcze na planie.

Czekacie na nowy sezon?

Wiadomo, że w 2. sezonie zobaczymy Jessikę Barden

