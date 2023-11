Marzec na platformie Netflix zapowiada się obiecująco! Szczególnie dla tych, którzy lubią spędzać weekendowe wieczory na oglądaniu filmów oraz seriali. Netflix zapowiedział kilka nowości, które zasilą jego biblioteki. W marcu pojawi się tam sporo filmów na licencji, w tym takie hity, jak choćby "Johnny English", "Egzorcyzmy Emily Rose", czy też wszystkie części "Powrotu do przyszłości". Nie zabraknie także kontynuacji popularnych seriali. Jedną z nich będzie 3. sezon "Santa Clarita Diet"! Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek tej serii?

"Santa Clarita Diet": premiera 3. sezonu

"Santa Clarita Diet" to dzieło Victora Fresco. Pierwszy sezon pojawił się na Netflixie 3 lutego 2017 roku. Przygody nietuzinkowej rodziny Hammondów z Santa Clarita błyskawicznie podbiły serca widzów. Głównych bohaterów poznajemy w momencie, gdy ich życie zostaje wywrócone do góry nogami. Sheila Hammond (Drew Barrymore) pewnego dnia umiera i... wraca do świata żywych jako zombie! Jej mąż Joel (Timothy Olyphant) oraz córka Abby (Liv Hewson) początkowo są przerażeni tą przemianą. Tym bardziej, że ich mama oraz żona ma słabość do... ludzkiego mięsa! Jednak później razem starają się odnaleźć antidotum, które pomoże wrócić jej do normalności.

Kiedy zobaczymy 3. sezon "Santa Clarita Diet"? Netflix ogłosił, że premiera kolejnej serii została zaplanowana na 29 marca. Czy wtedy dowiemy się już, czy Joel i Abby uratują Sheilę przed unicestwieniem? Okaże się niebawem! Czekacie na ten serial?

3. sezon "Santa Clarita Diet" już wkrótce!

East News

Jesteście ciekawi, jak potoczą się losy rodziny Hammondów?

East News

