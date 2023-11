Reklama

Tamara Arciuch zdradziła, dlaczego zdecydowała się odejść z "M jak miłość"! Aktorka blisko dwa lata temu urodziła córeczkę Nadię i od tamtej chwili przestała występować w hitowym serialu Telewizyjnej Dwójki. Serialowa Anna wyjechała do Francji, gdzie rozpoczęła nowe życie. Później na chwilę wróciła do Grabiny tylko po to, aby zaproponować Uli prowadzenie siedliska. Tamara Arciuch wystąpiła w kilku odcinkach i znów zniknęła z "M jak miłość". Teraz aktorka zdradziła, że miała bardzo ważny powód, żeby odejść z serialu!

Tamara Arciuch zrezygnowała z pracy dla córki

Aktorka opublikowała w sieci zdjęcie z córeczką i zdradziła, że to właśnie dla niej zrezygnowała z pracy w serialowym hicie o rodzinie Mostowiaków. Zobaczcie, co napisała!

Na razie jest malutka. Spedzam z nią bardzo dużo czasu, właściwie 100%. Zrezygnowałam z pracy by patrzec na każdy jej krok, uśmiech i nowe słowo. Ale jak wrócę do pracy też będę -mimo zmęczenia -poświęcać jej czas. Jej i chłopcom też. Pamiętajcie o tym ,by nie stracić kontaktu z dziećmi- napisała na Instagramie.

Żałujecie, że serialowa Anna zniknęła z "M jak miłość"? Czekacie na jej powrót do Grabiny? Zobaczcie piękne zdjęcie Tamary Arciuch z córeczką!

Instagram

Serialowa Anna wyjechała do Francji i nie wiadomo kiedy wróci do Grabiny.