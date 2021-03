Takiej Pauliny Chruściel nie znacie. Gwiazda serialu „Komisarz mama” prywatnie! Niedawno spełniła marzenie córki!

Paulina Chruściel to gwiazda nowego serialu "Komisarz mama" w Polsacie. Aktorka niedawno spełniła wielkie marzenie swojej córki siedmioletniej Marianny. Paulina Chruściel adoptowała pieska.

Gwiazda zdradziła, że jej nowy piesek ma na imię Lucyna. Dodała też, że przygarnięte zwierzaki oddają miłość wielokrotnie. Jej córeczka siedmioletnia Marianna ma więc teraz w domu prawdziwego przyjaciela.

Paulina Chruściel bardzo dba o prywatność swojej rodziny. Nie pokazuje też zdjęć bliskich, a w szczególności siedmioletniej Marianny. Dla magazynu "Party" ostatnio zrobiła jednak wyjątek i opowiedziała o swoich relacjach z córką. Jaka mamą jest Paulina Chruściel?

Ostatnio Marianna, z figlem w oczach, po tym, jak coś przeskrobała, stwierdziła: „Mama, ty jesteś dla mnie bardzo cierpliwa”. Zaskoczyła mnie, bo cierpliwość to jedna z moich najsłabszych cech. Potrafię za to przyznać się przed córką do błędów i do tego, że bywam bezradna. Ponad wszystko staram się, by czuła, że kocham ją bezwarunkowo.