Ruszył nowy sezon serialu "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny" nadawany w TV4 od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00.

Po tym jak Kuba (Michał Mrozek) uciekł sprzed ołtarza, a Paulina (Kamila Ścibiorek) dowiedziała się, że jej chłopak ma żonę i dziecko, każde z nich będzie musiało pozbierać się po bolesnych rozczarowaniach. Dla Kuby dodatkowo bardzo dotkliwe okażą się materialne konsekwencje jego decyzji, choć jednocześnie pchną go one do podjęcia pewnego ambitnego wyzwania, co przyniesie kilka zaskakujących odkryć na temat Bola (Tomasz Radawiec) i wiele komicznych sytuacji.

Daga (Magdalena Margulewicz) podejrzewa partnera o zdradę i niebezpiecznie zbliża się do Jawora (Tomasz Kitliński). Z kolei Bruno (Bartosz Picher) nadużył zaufania prokuratora Jagiełły (Przemysław Kapsa) i zawiódł swoja partnerkę Latoszek (Gabriela Oberbek) Czy związek z kluczowym świadkiem zaważy na jego zawodowej przyszłości? W tym sezonie poznamy też inne, zaskakujące oblicze Kubisa (Marek Włodarczyk).

Równolegle do losów postaci i prowadzonych przez nich śledztw rozwijać się będzie wątek nieuchwytnego i szalenie niebezpiecznego mordercy, który ciągle wyprzedzać będzie policjantów o krok.

