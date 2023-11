W "M jak miłość" dzieję się naprawdę sporo! Ostatnie odcinki hitowego serialu przynoszą fanom ogromne emocje. Porwanie Basi, samobójcza próba ojca Julki, zaręczyny Izy i Marcina to tylko niektóre wątki, które pojawiły się ostatnio z "M jak miłość". Teraz wszyscy z pewnością czekają na 1451 odcinek serialu, w którym Ula (Iga Krefft) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) wezmą ślub - to już pewne, zakochani powiedzą sobie sakramentalne TAK! Niestety, chwile radości zmieszają się z wielkim dramatem Sonii... Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"?

Janek złamie serce Sonii

Jeszcze kilka miesięcy temu Ula była szczęśliwa u boku Janka (Tomas Kollarik), niestety Mostowiakówna rozstała się z policjantem i szybko związała się z Bartkiem, z którym teraz planuje ślub. Janek był załamany decyzją ukochanej, ale ostatnio wydawało się, że powoli zapomina o byłej partnerce. Wszystko dzięki Sonii (Barbara Wypych), która walczy o jego względy. Wiadomo już, że Ula zaprosi Janka i Sonię na swój ślub, ale jak informuje portal superseriale.se.pl Janek zrobi wszystko, żeby nie pojawić się na uroczystości. Specjalnie tak ułoży grafik w pracy, żeby mieć zajęty wieczór w którym jego była narzeczona wyjdzie za mąż za Bartka. Sonia nie będzie tym zachwycona...

- Sonia, sorry, ale ja po prostu nie chcę tam być. Tak będzie dla wszystkich najlepiej - przyzna Janek.

- Wszystkim? A o mnie pomyślałeś?- Sonia będzie załamana decyzją policjanta.

Okazuje się jednak, że ostatecznie Janek pojawi się na ślubie! Według doniesień portalu superseriale.se.pl policjant nie będzie jednak mógł znieść widoku Uli i Bartka przed ołtarzem. Policjant zniknie z Grabiny, czym złamie serce Sonii. Dziewczyna będzie załamana i wpadnie w depresję- policjanta przestanie jeść!

Jak zakończą się losy Janka i Sonii? Tego dowiemy się dopiero z nowych odcinków "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie!

Po ślubie Uli i Bartka Janek zniknie z Grabiny.

Sonia wpadnie w depresję przez policjanta.

