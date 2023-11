Reklama

W nowych odcinkach "M jak miłość" nie zabraknie wielkich emocji! Niestety, wszystko wskazuje na to, że jeden z bohaterów serialu już wkrótce będzie miał poważne problemy ze zdrowiem. O kogo chodzi? O księdza (Maciej Damięcki) z Grabiny! Według informacji portalu superseriale.se.pl w 1404. odcinku widzowie będą mogli zobaczyć dramatyczną scenę z udziałem księdza, który trafi pod opiekę specjalistów. Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"? Wiemy!

Kisielowa uratuje księdza?

Według doniesień portalu w najnowszych odcinkach "M jak miłość" dojdzie do dramatycznych wydarzeń, do których doprowadzi... były kochanek Kisielowej! Okazuje się bowiem, że ksiądz nie wiedząc o mrocznej przeszłości Roberta (Krzysztof Tyniec), zatrudni go w parafii. Kiedy w 1404. odcinku prawda przez przypadek wyjdzie na jaw, dojdzie do prawdziwej tragedii!

(...) ksiądz chwyci się za serce. To będzie dla niego prawdziwy cios, że dał się oszukać bydlakowi, który tak skrzywdził jego parafiankę - donosi portal superseriale.se.pl.

Na szczęście Kisielowa i Robert szybko zawiozą księdza do przychodni, a tam znajdzie się pod fachową opieką siostry Artura (Robert Moskwa).

Ksiądz z "M jak miłość" będzie miał zawał?

Kisielowa i Robert odwiozą księdza do lekarza.