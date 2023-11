Zanim sportowiec dowie się o ciąży, czeka go jednak ostra kłótnia z bratem. Bo gdy Józek odmówi pożyczki, Jonasz wybuchnie złością.

- Ewelina miała rację... Kiedyś miałeś jaja, a teraz siedzisz pod pantoflem żonki!

- Jak jesteś taki mądry, to może powiedz, z czego mi oddasz pięćdziesiąt kafli? To jest kupa siana, na którą ciężko pracowałem!

- No, rzeczywiście... Straszna mi robota, to kopanie piłki! Żebyś się przypadkiem za bardzo nie zmęczył