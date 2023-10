Zebrane seriale z przystojnymi aktorami zdobyły nagrody w ramach: Emmy, People’s Choice, Złotych Szpul, MTV oraz Czarnych Szpul – Telewizyjnych. Większość z poniższych produkcji posiada notę od 6 wzwyż według Filmwebu.

Reklama

Spis treści:

Pierwszym serialem z przystojnymi aktorami jest „Dom z Papieru”, który na Filmwebie posiada notę 8,2 na 10. Produkcja zdobyła nagrodę Międzynarodowego Emmy za najlepszy serial dramatyczny.

Historia opowiada o ośmiorgu zamaskowanych przestępcach, którzy wcześniej nie znając się, napadają na hiszpańską mennicę. Z zewnątrz całą akcją steruje tajemniczy Profesor. Gra jest warta świeczki, ponieważ zdobyć mogą aż 2,5 mld euro! Zachęcające, prawda? Mężczyzna wcześniej przez kilka miesięcy przygotowywał plan doskonały, a także swoich specjalistów do zadań specjalnych. Nie znając swoich imion, przestępcy zwracają się do siebie pseudonimami znanych miast. Ważne jest, by nie nawiązywali ze sobą bliższych relacji, gdyż mogłoby to zdezorganizować pracę. Czy uda się im zdobyć pieniądze, przy okazji, by nikt nie ucierpiał?

Serialowy Denver, w tej roli Jaime Lorente, wniósł do tej historii wiele uśmiechu, poczucia humoru z najgorszych, jak by się zdawało, sytuacjach. Jest to taka osobowość, którą zapamiętamy jeszcze po zakończeniu oglądania odcinka.

Drugą propozycją w zestawieniu jest „Lucyfer”. Produkcja na otrzymała nagrodę w ramach People’s Choice za ulubiony serial science fiction, a na Filmwebie zdobył ocenę 7,9 na 10.

Tytułowy Lucyfer to Władca Piekieł, który jest znudzony swoim dotychczasowym życiem. Postanawia, że porzuci swoje obowiązki i przeniesie się do Los Angeles. Zostaje tam właścicielem klubu nocnego. Pewnego dnia dochodzi do zabójstwa gwiazdy muzyki pop. Mężczyzna postanawia użyć swoich mocy, by schwytać sprawcę. Po czasie rozpoczyna pracę w policji i karze ludzi za ich zbrodnie.

Intrygująca osobowość Toma Ellisa stworzyła go do tej roli. Zagadki, które mężczyzna rozwiązuje, ogląda się z przejęciem, a widoki, jakie reżyser nam funduje, gwarantują pełną oglądalność!

„Wiedźmin” to kolejna propozycja serialu z przystojnymi aktorami, który na Filmwebie posiada 7,3 gwiazdki na 10. Produkcja jest oparta na kultowej sadze Andrzeja Sapkowskiego oraz zdobyła nagrody w ramach Złotych Szpul oraz BAFTA TV.

Historia opowiada o mężczyźnie imieniem Geralt z Rivii. Jest samotnym zabójcą potworów, który próbuje odnaleźć się w świecie, w którym ludzie są gorsi od bestii. Jego drogi skrzyżują się z czarodziejką i tajemniczą młodą księżniczką. Wszyscy muszą stawić czoła zagrożeniom, które nawarstwiają się w chaosie na Kontynencie.

Serialowy Wiedźmin, w tej roli Henry Cavill, nie zawsze wykazuje się sympatią czy życzliwością. Jednakże zdobył rzesze fanów dzięki zapalonym widzkom, które uważają, najwięcej szumu robi się podczas scen, gdzie mężczyzna zażywał kąpieli.

Następnym serialem na naszej liście jest „Chilling Adventures of Sabrina”. Produkcja zdobyła na Filmwebie notę w wysokości 7,2 na 10.

Serial opowiada o przygodach tytułowej Sabriny, nastoletniej czarownicy. Jednakże historia opiera się na mrocznej fabule o dojrzewaniu. Wieje tu grozą oraz nadprzyrodzonymi siłami i czarami. Dziewczyna zmaga się ze swoją naturą, którą jest fakt, że jest pół-człowiekiem i pół-czarownicą. Próbuje przeciwstawić się mocom, które zagrażają jej, jej bliskim oraz światu.

Nicholas, w tej roli Gavin Leatherwood, z „Chilling Adventures of Sabrina” w pierwszych odcinkach 1 sezonu gra wrednego, niedostępnego ucznia szkoły dla czarodziejów i czarownic. Na początku on i Sabrina nie pałali do siebie miłością. Ciągłe kłótnie i nieporozumienia przerodziły się... no właśnie, w co? Obejrzyj, a się dowiesz!

Zobacz także: Seriale podobne do „Lucyfera” – 17 produkcji przepełnionych fantasy

„Jeszcze nigdy” to kolejny serial, który na Filmwebie posiada ocenę 6,9 na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach People’s Choice.

Ta produkcja to propozycja dla każdego. Ukazuje rozrywkę przeplataną z komedią oraz wątkami dramatycznymi. Dowiesz się między innymi, z czym mierzy się współczesna młodzież. Opowiada o szesnastoletniej Hindusce Devi, która uchodzi za kujonkę. Po śmierci ojca dziewczyna traci sprawność w nogach i poruszać się musi na wózku. Zakochuje się Paxtonie. Od teraz postanawia, że chce zmienić swoje życie, dlatego próbuje uwieść chłopaka. Gra go właśnie Darren Barnet. Pełen uroku przyciąga główną bohaterkę serialu. Wcześniej odpychał dziewczynę, uchodząc za niedostępnego, przez co chciała go ona jeszcze bardziej. Charakterystyczny uśmiech, którym darzy każdego, okaże się niewystarczająco odpowiednim.

Devi od teraz postanawia zmienić siebie oraz swoje dwie najlepsze przyjaciółki. Czy Paxton, a tej roli Darren Barnet, jej w tym pomoże, czy może przeszkodzi?

Przenieśmy się do innej epoki, gdyż na warsztat podajemy ci serial „Bridgertonowie”, w którym występuje książę Simon, grany przez Rege-Jean Page. Produkcja zdobyła na Filmwebie ocenę 6,8 na 10 oraz otrzymała nagrody w ramach: Emmy, MTV, Czarnych Szpul – Telewizyjnych oraz Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów.

Produkcja oparta jest na serii powieści Julli Quinn. Śledzić możesz losy Daphne Bridgerton, która jest najstarszą córką w rodzinie. Wkracza ona na scenę małżeńską Londynu. Dziewczyna chciałaby, tak jak jej rodzice znaleźć wybranka, którego obdarzy szczerym uczuciem. Wszystko z początku idzie jak po maśle, do czasu, gdy jej starszy brat odrzuca kolejnych kandydatów chcących wziąć za żonę Daphne. Wtedy pojawia się książę Simon, zbuntowany i zadeklarowany kawaler, który uważany jest za matki dziewczyn za dobrą partię. Młodzi twierdzą, że nie są sobą zainteresowani, lecz więzi między nimi nie da się nie zauważyć. Jak dalej potoczą się ich losy?

Mamy do powiedzenia tylko dwa słowa – Jesus Mosquera. Tak, to on odgrywa pierwsze skrzypce w serialu z przystojnymi aktorami o ciekawym tytule „Toy Boy”. Aktor wciela się w rolę Hugo, tancerza erotycznego. Produkcja na Filmwebie posiada 6,7 gwiazdki na 10.

Przystojny Hugo pracuje jako striptizer w klubie erotycznym. Jego dotychczasowe życie zmienia się, gdy pewnego dnia budzi się obok spalonego ciała. Policja ustala, że to mąż jego kochanki Macareny. Po niesprawiedliwym wyroku mężczyzna zostaje uznany za winnego i trafia do więzienia. Spędza tam siedem lat do czasu, aż odwiedza go prawniczka Triana Marin. Kobieta oferuje mu pomoc. Uzyskuje unieważnienie wyroku, dzięki czemu Hugo wychodzi na wolność, by prawdy stało się zadość. Były striptizer nie ufa nowej znajomej, ale postanawia z nią znaleźć mordercę. To, jak potoczą się jego losy, nie będziemy zdradzać, lecz zachęcamy do oglądania.

Widok aktora sprawia, że z każdym odcinkiem przeszywa nas dreszcz. Prawda jest taka, że im bliżej końca sezonu, tym dłużej chciałoby się go oglądać.

„Insatiable” to kolejna propozycja w rankingu. Serial na Filmwebie otrzymał notę 6,0 na 10.

Fabuła opowiada o Patty, która była prześladowana oraz lekceważona przez swoją wagę, lecz przez pewną sytuację w swoim życiu, chudnie. Od teraz dziewczyna obrała sobie za cel wszystkich, którzy ją niegdyś skrzywdzili. Zauważa ją Bob Armstrong, mecenas, którego pasją jest szkolenie uczestniczek do konkursów piękności. Widząc potencjał Patty, bierze ją pod swoje skrzydła. Najpierw łączą ich tematy zawodowe, l by później starać się o tytuł najpiękniejszej w wyborach miss. Mężczyzna oraz jego żona Coralle nie zdają sobie jednak sprawy, do czego dziewczyna może się posunąć, by zranić tego, kto kiedykolwiek ją zrnaił.

Serialowy Brick również będzie miał styczność z Patty. Michael Provost w tej roli uchodzi za przystojniaka, lecz nie bardzo rozgarniętego. Rozdarty między kilkoma kobietami będzie musiał wybrać, z kim tak naprawdę chce być.

Ostatnią propozycją w rankingu jest „SEX/LIFE”, który na Filmwebie posiada ocenę 5,6 na 10.

Serial ten to historia miłosnego trójkąta, między oddaną żoną, jej mężem oraz jej przeszłością. Billie to zwyczajna matka i żona mieszkająca wraz z rodziną na przedmieściach. Kobieta, zanim poznała swojego męża Coopera, prowadziła szalone życie. Wraz z przyjaciółką Sashą mieszkała w Nowym Jorku, pracując i imprezując. Wyczerpana dniem codziennym oraz opieką nad swoimi małymi dziećmi, zaczyna pisać pamiętnik, w którym fantazjuje na temat swojego byłego chłopaka Brada, który do tej pory pozostał w jej pamięci. Billie coraz mocniej zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem. W najmniej oczekiwanym momencie jej dziennik znajduje mąż. To, jak dalej potoczą się jej losy, dowiesz się, oglądając „SEX/LIFE”.

Ta produkcja Netlixa, w której występuje aż dwóch przystojnych aktorów, musi znaleźć się na twojej liście! Mowa tu o Adamie Demosie oraz Mike’u Vogel.

Jeśli rozgrzałyśmy twoją fantazję i mało ci propozycji seriali z przystojnymi aktorami to bez obaw! Mamy jeszcze kilka asów w rękawie, z którymi z chęcią się z tobą podzielimy:

Reklama