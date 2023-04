Seriale podobne do „Lucyfera” – 17 produkcji przepełnionych fantasy

W naszym zestawieniu seriali podobnych do „Lucyfera” znajdują się produkcje, które otrzymały nagrody w ramach: People’s Choice, Saturnów, Emmy, Złotych Szpul czy Two Cents TV. Większość z nich może pochwalić się notą powyżej 7 gwiazdek według użytkowników Filmwebu.

Zebrane seriale podobne do „Lucyfera” są z gatunku: horroru, komedii, kryminału, science fiction, fantasy czy thrilleru. Zapoznaj się z naszymi propozycjami!

Spis treści:

Pierwsza propozycja w zestawieniu seriali podobnych do „Lucyfera” to „Forever”, która otrzymała nominację do nagrody w ramach People’s Choice za ulubiony nowy serial dramatyczny. Produkcja na Filmwebie otrzymała notę 7,8 na 10.

Henry Morgan to zwyczajny człowiek, który pomaga jako koroner sądowy w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Wraz ze swoimi pomocnikami detektyw Jo Martinez oraz asystentem Lucasem Wahlem wyjaśniają przyczyny śmierci ofiar. Lekarz skrywa pewną tajemnicę - jest nieśmiertelny. Jedynie jego syn Abe zna niektóre fakty o swoim ojcu.

Henry za każdym razem, gdy umiera, wraca do świata żywych wynurzając się z wody.

W produkcji wystąpili: Ioan Gruffudd („Titanic”, „Fantastyczna czwórka”), Judd Hirsch („Fabelmanowie”, „Piękny umysł”), Alana De La Garza („Duet na żółtych papierach” „Prawo i porządek”) oraz Joel David Moore („Avatar”, „Kości”).

Kolejną propozycją serialu jest „Mentalista”, który zdobył nagrodę w ramach People’s Choice za ulubiony nowy dramat telewizyjny. Produkcja posiada na Filmwebie ocenę 7,8 na 10.

Serial opowiada o Patricku Jane, który stracił rodzinę przez mordercę Reda Johna.

Bohater zostaje konsultantem w Kalifornijskim Biurze Śledczym. Dzięki swoim zdolnościom obserwacyjnym, wraz z Teresą Lisbon, Wayne’em Rygsby, Grace Van Pelt oraz Kimball Cho rozwiązuje zagadki kryminalne. Każdy odcinek opowiada o innym przypadku kryminalnym.

W produkcji wystąpili: Simon Baker („Oddech”, „Chciwość”), Robin Tunney („Szkoła czarownic”, „Skazany na śmierć”), Tim Kang („Dwa tygodnie na miłość”, „John Rambo”) oraz Owain Yeoman („Snjaper”, „Troja”).

„Grimm” to następny serial, który jest podobny do „Lucyfera”. Produkcja zdobyła nominacje do nagród w ramach: Saturnów, Emmy czy Złotych Szpul, a na Filmwebie posiada notę 7,5 na 10.

Nick Burkhardt to detektyw, który pewnego dnia dowiaduje się, że jest potomkiem grupy Grimm. Specjalizuje się ona w utrzymaniu balansu między stworami, inaczej zwanymi Wesen, a ludzkością. Mężczyzna stara się zrozumieć, dlaczego stanęła przed nim taka szansa. Próbuje pogodzić pracę w policji z życiem w nowej grupie. Wielką pomocą okazuje się dla niego przyjaciel Monroe, a także kolega z pracy – Hank Griffin.

W produkcji wystąpili: David Giuntoli („A Million Little Things”, „Eli Stone”), Russel Hornsby, Elizabeth Tulloch („Superman i Lois”, „Artysta”) oraz Silas Weir Mitchell („Skazany na śmierć”, „Ostry dyżur”).

Zobacz także: Seriale podobne do „Wednesday”: 13 propozycji, które koniecznie musisz obejrzeć

Kolejnym serialem w zestawieniu jest „American Gods”, zdobywca nagrody w ramach Saturnów. Produkcja na Filmwebie otrzymała 7,5 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o Cieniu, który warunkowo wychodzi po 3 latach z więzienia po tym, jak obrabował kasyno. Mężczyzna, zanim na dobre opuści więzienne mury, dowiaduje się, że jego żona Laura zginęła podczas wypadku samochodowego. Gdy Cień leci samolotem na pogrzeb ukochanej, poznaje Wednesdaya. Bohaterowie z czasem dowiadują się o sobie coraz więcej. Cień po czasie odkrywa, że jego nowy znajomy jest inkarnacją Odyna. Mężczyzna zostaje wciągnięty w pewien konflikt.. Jak potoczą się dalej losy głównego bohatera?

Akcja serialu oparta jest na książce autorstwa Neila Gaimana o tym samym tytule. W produkcji wystąpili: Ricky Whittle („The 100”, „Chwyć życie za włosy”), Ian McShane („Deadwood”, „Filary Ziemi”) oraz Emily Browning („Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń”, „Intruz”).

„iZombie” to serial, który również wpasowuje się w produkcję podobną do „Lucyfera”, a na Filmwebie posiada ocenę 7,4 na 10.

Olivia Moore to absolwentka medycyny. Pracuje jako lekarka. Podczas jednej z imprez dziewczyna staje się zombie. Następnie rozpoczyna pracę w kostnicy, dzięki czemu zdobywa pożywienie, czyli ludzkie mózgi. Olivia odkrywa, że dzięki ich konsumpcji, potrafi wrócić do wspomnień zmarłego. Dziewczyna postanawia pomagać policji w rozwiązywaniu spraw. Z pewnością będzie dla nich dużą pomocą.

Produkcja jest adaptacją komiksu, którego autorami są Michael Allred oraz Chris Roberson, o tym samym tytule. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Rose McIver znana z produkcji „Duchy”, „Nostalgia anioła” oraz „Dawno, dawno temu”).

Następną propozycją w rankingu jest „Akta Dresdena”, który na Filmwebie dostał 7 na 10 możliwych gwiazdek.

Fabuła opowiada o Harrym Dredenie, prywatnym detektywie z Chicago, który dzięki swoim paranormalnym umiejętnościom pomaga policji rozwiązywać zagadki kryminalne. Dowiedz się, jak potoczą się losy mężczyzny, oglądając tę produkcję!

Serial oparty jest na cyklu książek, którego autorem jest Jim Butcher o tym samym tytule. W rolę głównego bohatera wcielił się Paul Blackthorne znany z produkcji („Arrow”, „Głupi i głupszy bardziej”, a także „Szminka w wielkim mieście”).

Następny na liście jest zdobywca nagrody w ramach Two Cents TV – „Constantine”. Serial na Filmwebie ma notę 7,1 na 10.

John Constantine to łowca demonów, który specjalizuje się w czarnej magii. Mężczyzna zdaje sobie sprawę ze swojego losu – po śmierci ma trafić do piekła. Mimo wszystko postanawia walczyć z demonami i chronić niewinnych ludzi. Dzięki temu wykorzystuje swoje zdolności, by podróżować w celu odnalezienia zagrożeń.

Fabuła produkcji jest oparta na serii komiksów „Hellblazer”, których twórcą jest Vertigo. W produkcji wystąpili: Matt Ryan („Legends of Tomorrow”, „Niezwykły dzień Panny Pettigrew”), Harold Perruneau („Zagubieni”, „Stamtąd”), Charles Halford („Źle się dzieje w El Royale”, „Prawdziwa historia”) oraz Angélica Celaya („Marina”, „Ktoś cię obserwuje”).

„Jeździec bez głowy” to przedostatnia odsłona w naszym zestawieniu seriali podobnych do „Lucyfera”. Produkcja na Filmwebie posiada 7,0 gwiazdek na 10.

Fabuła opowiada o Ichabodzie Crane’u, który zmarł podczas walki z przeciwnikiem, ucinając mu głowę. Po 250 latach mężczyzna zostaje wskrzeszony i budzi się w Sleppy Hollow.

W międzyczasie, w tym samym mieście pojawia się tajemniczy jeździec, który morduje ludzi. Ichabod wraz z panią szeryf Abbie Mills rozwiązują zagadki, które prowadzą ich do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.. Co z tego wyniknie?

Serial jest adaptacją opowiadania z 1820 roku „Legenda o Sennej Kotlinie”, autorstwa Washington Irving. W produkcji wystąpili: Tom Mison („Jeden dzień”, „Watchmen”), Nicole Beharie („Czarne lustro”, „Monsterland”), Orlando Jones („Wehikuł czasu”, „Madiba. Życie Nelsona Mandeli”) oraz Katia Winter („Dexter”, „Rycerz pucharów”).

Ostatnim serialem w rankingu jest „Evil”, który na Filmwebie otrzymał notę 6,9 na 10.

Serial opowiada o pracy jednostki specjalnej. Sprawdza ona doniesienia o opętaniach oraz zjawiskach nadnaturalnych. W skład grupy dochodzeniowej wchodzą: psycholożka Kristen Bouchard, kleryk David Acosta oraz budowlaniec Ben Shakir. Czy jednostce uda się odkryć dziwne przypadki i czy znajdą racjonalne wytłumaczenie na to co się dzieje?

W produkcji wystąpili: Katja Herbers („Westworld”, „Loft”), Mike Colter („Luke Cage”, „Za wszelką cenę”), Aasif Mandv („Narzeczony mimo woli”, „Dyktator”) oraz Michael Emerson („Zagubieni”, „Piła”).

Jeśli lubisz produkcje przepełnione fantasy, to koniecznie zapoznaj się z poniższymi serialami podobnymi do „Lucyfera”: