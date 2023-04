Seriale podobne do „Wednesday”: 13 propozycji, które koniecznie musisz obejrzeć

Seriale podobne do „Wednesday” w naszym zestawieniu mają wiele wspólnego z magią i nadprzyrodzonymi siłami. „The Umbrella Academy” przedstawi ci losy superbohaterów, w „Riverdale” punktem wyjściowym jest śmierć nastolatka, a w „Locke & Key” bohaterowie będą mieli do czynienia z wieloma tajemniczymi kluczami.

Nasz ranking seriali podobnych do „Wednesday” zdobył wiele nagród w ramach: Teen Choice, Critics Choice Super Awards, Emmy czy Złotych Szpul. Niektóre z produkcji posiadają nawet od 7 gwiazdek wzwyż według użytkowników Filmwebu.

Spis treści:

„Pamiętniki wampirów” to pierwsza propozycja seriali podobnego do „Wednesday”. Produkcja dostała nagrody w ramach: People’s Choice, Teen Choice oraz Orłów Hollywoodzkich. Serial na Filmwebie posiada notę 7,7 na 10.

Rodzeństwo, 17-letnia Elena Gilbert i 15-letni Jeremy, zostają sierotami, kiedy ich rodzice giną w wypadku samochodowym. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, Elena wraz z przyjaciółmi poznaje nowego ucznia, Stefana Salvatore. Dziewczyna i nowy uczeń od razu wpadają sobie w oko. Elena nie ma jednak, że Stefan jest wampirem, który, w przeciwieństwie do swojego brata, Damona, stara się funkcjonować jak normalny człowiek. Od tego momentu demoniczni bracia zaczynają ze sobą rywalizować nie tylko o Elenę, ale także o dusze jej rodziny oraz przyjaciół.

Serial powstał na podstawie książek o tym samym tytule autorstwa L.J. Smith. W produkcji wystąpili: Paul Wesley („Raport mniejszości”, „Strzał w serce”), Ian Somerhalder („Zagubieni”, „Turniej”) oraz Nina Dobrev („Charlie”, „xXx: Reaktywacja”).

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „The Umbrella Academy”, który na Filmwebie otrzymał ocenę 7,4 na 10.

1 października 1898 roku 43 kobiety zaczynają rodzić, nie będąc wcześniej w ciąży. Sir Reginald Hargreeves adoptuje siedmioro z narodzonych w tak niezwykłych okolicznościach dzieci. Każde z nich zostaje nazwane numerem od Jeden do Siedem, przy czym tylko szóstka z nich wykazuje niezwykłe zdolności. Siódemka (grana przez Elliota Page'a), która wydaje się być zwykłym dzieckiem, zmuszona jest prowadzić zwykłe życie, co prowadzi do jej odsunięcia się od reszty rodzeństwa. Pozostała szóstka w trakcie pobytu w rezydencji ojca szkoli swoje nieprzeciętne umiejętności i zostaje grupą superbohaterów nazwaną The Umbrella Academy. Ich celem jest walka z przestępczością. Niestety, w wyniku niewyjaśnionych wydarzeń, znika Piątka, co prowadzi do rozłamu grupy i każde z rodzeństwa zaczyna żyć na swój koszt. Mija 17 lat i wszyscy spotykają się na pogrzebie Reginalda, na którym niespodziewanie pojawia się Piątka, która informuje ich, że nadchodzi apokalipsa. Superbohaterowie muszą na nowo zjednoczyć siły, by nie doszło do zagłady.

W produkcji wystąpili: Elliot Page („Incepcja”, „Pułapka”), Tom Hopper („Jestem taka piękna!” „Przygody Merlina”), Emmy Raver-Lampman („Pies”, „Zaślepienie”), a także David Castañeda („Bogowie ulicy”, „Winni”).

„Chilling Adventures of Sabrina” to następna propozycja podobna do „Wednesday”. Produkcja na Filmwebie otrzymała notę 7,2 na 10.

Serial opowiada o Sabrinie, która jest nastoletnią czarownicą. Nastolatka jest pół-człowiekiem a pół-czarownicą. Dojrzewa wśród otoczenia, w którym nie brakuje czarów oraz grozy. Dziewczyna musi przeciwstawić się złym mocom, które zagrażają jej oraz jej bliskim.

W serialu wystąpili: Kiernan Shipka („Zło we mnie”, „W śnieżną noc”), Miranda Otto („Powrót”, „Władca Pierścieni: Dwie wieże”), Lucy Davis („Wonder Woman”, „Duma i uprzedzenie”) czy Chance Perdomo („After. Ocal mnie”, „Killed by My Debt”).

Zobacz także: Seriale podobne do „Riverdale”: 17 produkcji wpasowujących się w mroczny klimat

Kolejnym serialem w zestawieniu jest „Yellowjackets”, który otrzymał nagrody w ramach Critics Choice Super Awards oraz Critics’ Choice Television. Serial na Filmwebie posiada 7,0 gwiazdek na 10.

Jest rok 1996. Grupa licealistów jedzie do Seattle, by tam zagrać na krajowym turnieju. Podczas lotu samolotem, rozbijają się, a członkowie zespołu lądują w dziczy, gdzie muszą przetrwać przez następne 19 miesięcy. Serial rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych.

W produkcji wystąpili: Malenie Lynskey („Nie patrz w górę”, „Candy: Śmierć w Teksasie”), Christina Ricci („Kacper”, „Jeździec bez głowy”), Juliette Lewis („Wyrok skazujący”, „Przylądek strachu”), Tawny Cypress („Gliniarze z Brooklynu”, „World Trade Center”) oraz Ella Purnell („Czarownica”, „Nie opuszczaj mnie”).

„Locke & Key” to następna z propozycji seriali podobnych do „Wednesday”, który na Filmwebie otrzymał ocenę 6,9 na 10.

Rendell Locke pewnego dnia zostaje zamordowany i zostawia żonę Ninę oraz troje swoich dzieci – Kinsey, Bode oraz Tyler. Rodzina przenosi się do starego domu, w którym znajdują się magiczne, tytułowe klucze. Szuka ich istota, która nazywa się Dodge.

Serial powstał na podstawie serii komiksów, którego autorami są Gabriel Rodriguez oraz Joe Hill, o tym samym tytule. W role głównych bohaterów wcielili się: Connor Jessup („Wrogie niebo”, „Potwór z szafy”), Emilia Jones („Jeden dzień”, „Młodość”) oraz Jackson Robert Scott („To”, „WandaVision”).

Kolejną z propozycji jest „Buffy: Postrach wampirów”, zdobywca nagród w ramach: Emmy, Saturnów, Teen Choice, Satelity, Złotych Szpul, Międzynarodowej Gildii Horroru, Hugo oraz Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Na Filmwebie serial zdobył 6,8 gwiazdki na 10.

Buffy Summers to nastolatka, która walczy wraz z przyjaciółmi z siłami ciemności, ponieważ jest to jej przeznaczeniem. Dziewczyna miała złą reputację w poprzednim liceum, ponieważ spaliła tam salę gimnastyczną. W nowej szkole poznaje bibliotekarza Gilesa, który oferuje jej pomoc w walce z wampirami.

Serial bazuje na kilku wątkach z filmu o tym samym tytule z roku 1992. W produkcji wystąpili: Sarah Michelle Gellar („Scooby-Doo”, „Przereklamowani”), Nicholas Brendon („Zabójcze umysły”, „Redwood”), Alyson Hannigan („Jak poznałem waszą matkę”, „Komedia romantyczna”) oraz Anthony Head („Żelazna Dama”, „Percy Jackson: Morze potworów”).

„Riverdale” to następna propozycja w zestawieniu. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Saturnów, People’s Choice, Teen Choice oraz Kids Choice, a na Filmwebie posiada notę w wysokości 6,7 na 10. Serial oparty jest na serii komiksów Archie Comics.

Pewnego dnia w tytułowym mieście Riverdale ginie Jason Blossom, syn jednych z najbardziej wpływowych ludzi. Przyjaciele: Jughead, Betty oraz Archie, a także nowa koleżanka Veronica, próbują odnaleźć mordercę. W międzyczasie na światło dzienne zaczynają wychodzić mroczne sekrety mieszkańców.

W produkcji wystąpili: K.J. Apa („Ostatnie wakacje”, „Był sobie pies”), Lili Reinhart („Dwa życia”, Aniołki Charliego”), Cole Sprouse („Nie ma to jak hotel”, „Trzy kroki od siebie”), Camila Mendes („Groźne kłamstwa”, „Palm Springs”) oraz Charles Melton („Słońce też jest gwiazdą”, „Król Internetu”).

Przedostatnim serialem podobnym do „Wednesday” jest „Przeznaczenie: Saga Winx”, który na Filmwebie otrzymał ocenę 6,3 na 10.

Uczennice Alfei uczą się kontrolować swoją magię. W ich skład wchodzą: Stella, która włada światłem, Bloom, która włada ogniem, Terra, która włada ziemią, a także roślinami, Asisha, która włada wodą oraz Musa, która włada emocjami. W szkole mają miejsce niepokojące zdarzenia, którym towarzyszą złe moce. Dziewczyny są jedynymi, które będą umiały przeciwstawić się groźnym przeciwnikom.

Fabuła jest oparta na animowanej produkcji „Klub Winx”. W serialu wystąpili: Abigail Cowen („Chilling Adventures of Sabrina”, „Wierzę w Ciebie”), Elisha Applebaum („Undercover Hooligan”, „Leopard”), Precious Mustapha („Siła”, „Code 404”), Hannah Van der Westhuysen („Zatoka zaginionych”, „Frankenstein”) oraz Eliot Salt („Normalni ludzie”, „Asy wywiadu”).

„Klub Północy” to ostatni serial w zestawieniu. Produkcja na Filmwebie posiada notę 6,1 na 10.

Fabuła serialu rozgrywa się w hospicjum, w którym ośmiu nieuleczalnie chorych nastolatków tworzy „Klub północny”. Spotykają się co noc, by opowiadać sobie straszne historie. Grupa zawiera pakt – pierwsza osoba, która odejdzie na tamten świat, ma dać znać pozostałym po drugiej stronie.

Produkcja jest oparta na książce „The Midnight Club” z 1994 roku autorstwa Christophera Pike’a. W serialu wystąpili: Iman Benson („Alexa i Katie”, „Creepshow”), Igby Rigney („Nocna msza”, „Good Joe Bell”), Ruth Codd („The Fall of the House of Usher”), a także William Chris Sumpter, którego produkcja jest jego pierwszą w karierze.

Jeśli chcesz odkryć więcej ciekawych tytułów podobnych do „Wednesday”, to koniecznie zapoznaj się z poniższymi produkcjami: