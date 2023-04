Seriale podobne do „Riverdale”: 17 produkcji wpasowujących się w mroczny klimat

Bohaterami seriali podobnych do „Riverdale” są przeważnie nastolatkowie, którzy rozwiązują kryminalne zagadki bądź mierzą się z nadprzyrodzonymi siłami. Więcej o tajemniczych mocach znajdziesz między innymi w „Chilling Adventures of Sabrina”, za to problemy nastolatków ukazane są w „13 powodów” czy „Pretty Little Liars”.

Zapoznaj się z propozycjami seriali podobnych do „Riverdale”, które zostały nagrodzone w ramach: Emmy, Złotych Globów, Saturnów, Złotych Szpul, Kids Choice. Dodatkowo niektóre z nich na Filmwebie otrzymały ponad 7 gwiazdek!

Spis treści:

„Miasteczko Twin Peaks” to pierwsza propozycja serialu podobnego do „Riverdale”. Produkcja ta otrzymała nagrody w ramach: TCA, Saturnów, Emmy, Złotych Globów oraz Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Serial na Filmwebie otrzymał 8,5 gwiazdek na 10.

Fabuła opowiada o Dale’u Cooperze, agencie FBI. Mężczyzna prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania Laury Palmer, uczennicy liceum. Mieszkańcy fikcyjnego miasteczka Twin Peaks są zdruzgotani tym wydarzeniem. Dale organizuje zespół, w którym są: szeryf Harry Truman oraz jego zastępcy Andy Brennan i Tommy Hill. Podczas śledztwa okazuje się, że miasteczko oraz jego mieszkańcy skrywają wiele tajemnic.

Inspiracją do stworzenia serialu było niewyjaśnione morderstwo 20-letniej Hazel Drew, do którego doszło w 1908 roku. W rolę głównego bohatera wcielił się Kyle MacLachlan znany z produkcji „Gotowe na wszystko”, „Bibliotekarz: Tajemnica włóczni” czy „Seks w wielkim mieście”.

Następną propozycją w zestawieniu jest „Stranger Things”, który na Filmwebie posiada notę 8,3 na 10. Serial otrzymał nagrody w ramach: Złotych Szpul, Kids Choice, Critics’ Choice Television, Critics Choice Super Awards, MTV, Satelity, Teen Choice, People’s Choice, Saturnów, Emmy, Filmwebu, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych oraz Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych.

Serial opowiada o czwórce przyjaciół: Willu, Mike’u, Dustinie oraz Lucasie. Pewnego dnia jeden z nich, Will, znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego matka, Joyce, robi wszystko, by odnaleźć syna. Pomaga jej komendant policji w mieście Hawkins, Jim Hopper. Do pomocy w odnalezieniu Willa angażują się również jego przyjaciele. Pewnego razu chłopcy natrafiają w lesie na nieznajomą dziewczynę, Eleven, która ma nadludzkie moce i, jak się okazuje, może wiedzieć, gdzie szukać zaginionego Willa.

Główne role odegrali: Finn Wolfhard („To”, „To: Rozdział 2”), Millie Bobby Brown („Enola Holmes”, „Intruders”), Noah Schnapp („Most szpiegów”, „Czekając na Anyę”), Gaten Matarazzo („Honor Society”) oraz Caleb McLaughlin („Kowboj na betonowej prerii”, „Wysokie loty”).

Kolejną propozycją podobną do „Riverdale” jest „Pretty Little Liars”, który na Filmwebie otrzymał ocenę 7,5 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach People’s Choice oraz Teen Choice.

Akcja serialu rozgrywa się w Rosewood, miasteczku, które kryje wiele tajemnic. Członkiniami grupy nastolatek w mieście są: Spencer, Hanna, Emily, Aria oraz Alison, która stoi na czele. Pewnego dnia, liderka znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a reszta dziewcząt przysięga sobie, że nie wyjawią nikomu, co się tak naprawdę stało. Wspólny sekret miał zacieśnić ich więzi, niestety stało się zupełnie na odwrót. Rok po tych wydarzeniach, każda z bohaterek dostaje dziwne SMS-y od niejakiej „A”. Od teraz tajemnicza osoba zaczyna nękać przyjaciółki. Dowiedz się, co skrywały te wiadomości!

W role głównych bohaterek wcieliły się: Troian Bellisario („Clara”, „Pogromcy”), Ashley Benson („Dziś 13, jutro 30”, „Piksele”), Shay Mitchell („Diabeł: Inkarnacja”, „Ty”), Lucy Hale („Krzyk 4”, „Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 2”) oraz Sasha Pieterse („Facet pełen uroku”, „Wada ukryta”).

„Outer Banks” to kolejna propozycja w rankingu. Serial otrzymał nagrody w ramach People’s Choice oraz MTV, a na Filmwebie posiada notę w wysokości 7,4 na 10.

Serial opowiada o nastolatkach na archipelagu wysp barierowych Outer Banks. Bohaterowie są zdeterminowani, by dowiedzieć się, co się stało Johnem B., ojcem jednego z członków grupy. Pewnego dnia nastolatkowie znajdują skarb, który jest powiązany z mężczyzną. Grupa ścigana przez „Snobów” napotyka na swojej drodze wiele przeszkód.

W produkcji wystąpili: Charles Esten („Wysłannik przyszłości”, „Nashville”), Drew Starkey („Diabeł wcielony”, „Tylko sprawiedliwość”), Madelyn Cline („Wymazać siebie”, „Gigant”) oraz Chase Stokes („Between Waves”, „Porady doktora Ptaszka”).

Następną propozycją podobną do „Riverdale” jest „Chilling Adventures of Sabrina”. Serial zdobył nominacje do nagród w ramach: Teen Choice, Saturnów, People’s Choice, MTV oraz Kids Choice, a na Filmwebie otrzymał 7,2 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o Sabrinie, nastoletniej pół-czarownicy. Ta propozycja jednakże wprowadza widza w trochę mroczniejszy świat, niż dotychczas. Nastolatka dojrzewa w pełnym grozy i nadprzyrodzonych czarów otoczeniu. Pół-czarownica spróbuje przeciwstawić się złym mocom, które zagrażają nie tylko jej, ale również jej rodzinie oraz całemu światu.

Produkcja jest adaptacją komiksu wydanego przez Archie Comics o tym samym tytule. W rolę tytułowej Sabriny wcieliła się Kiernan Shipka znana z produkcji „Zło we mnie”, „Mad Men” czy „Bardzo grzeczne dziewczyny”.

„Scream” to kolejna propozycja w zestawieniu. Serial na Filmwebie posiada notę 7,1 na 10, a także otrzymał 3 nominacje do nagród w ramach Teen Choice.

Kiedy viralowy filmik przedstawiający parę nastolatek trafia do Internetu, w spokojnym dotychczas miasteczku Lakewood rozpoczyna się seria morderstw. Jedną z ofiar jest autorka filmu. Nie jest to nowość - sytuacja okazuje się powtórką z przeszłości, kiedy to mieszkańców miasta terroryzował Brandon James, który prześladował Maggie Duvall. Obecnie głównym celem mordercy zostaje grupka nastolatków, w tym córka dawnej ofiary - Emmie.

W serialu wystąpili: Willa Fitzgerald („Szczygieł”, „Bananowy doktor”), Bex Taylor-Klaus („Trzynaście powodów”, „Łowca czarownic”), John Karna („Pierwszy raz jeszcze raz”, „Sugar Mountain”) oraz Amadeus Serafini („Smiley Face Killers”, „Kuang Nu Sha Bao”).

Kolejną propozycją serialu podobnego do „Riverdale” jest „13 powodów”, który na Filmwebie otrzymał 7,1 gwiazdki na 10.

Clay Jensen pewnego dnia znajduje tajemnicze pudełko, a w nim 13 kaset, które nagrała przed śmiercią uczennica Hannah Baker. Dziewczyna popełniła samobójstwo. Chłopak postanawia przesłuchać kasety i dowiedzieć się, dlaczego koleżanka posunęła się do tego czynu. Co znajduje się na nagraniach i jakie tajemnice odkryje Clay?

Serial jest adaptacją powieści o tym samym tytule, której autorem jest Jay Asher. W produkcji wystąpili: Katherine Langford („Spontaniczni”, „Avengers: Koniec gry”), a także Dylan Minnette („Nie oddychaj”, „Pozwól mi wejść”).

„Revenswood” to przedostatnia propozycja w zestawieniu. Serial na Filmwebie posiada ocenę 6,3 na 10.

Akcja rozgrywa się w tytułowym, fikcyjnym mieście Ravenswood, które leży niedaleko Rosewood. Piątkę nieznajomych sobie dotąd ludzi połączy wydarzenie, przez które będą musieli wspólnymi siłami walczyć z klątwą oraz ochronić ich miasto. Produkcja jest spin-offem „Słodkich kłamstewek”.

W produkcji wystąpili: Tyler Blackburn („Słodkie kłamstewka”, „Roswell, w Nowym Meksyku”), Nicole Anderson („Piękna i bestia”, „iCarly”), Britne Oldford („Kumple”, „Sekta”), Brett Dier („Jane the Virgin”, „Dziennik cwaniaczka”) oraz Merritt Patterson („The Royals”, „Bunt FM).

Ostatnią propozycją na liście serialu podobnego do „Riverdale” jest „Dead of Summer”, który na Filmwebie otrzymał notę 6,2 na 10.

Serial opowiada o obozie letnim w Stillwater pod koniec lat 80. Grupa nastolatków są opiekunami na obozie, którego właścicielką jest Deborah Carpenter. Okazuje się, że doszło na nim do druzgoczących wydarzeń. Grupa doświadcza wizji oraz zjawisk, których nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Bohaterowie będą musieli stawić czoła przerażającym tajemnicom oraz skrywanym lękom.

W produkcji wystąpili: Elizabeth Mitchel („Zagubieni”, „V: Goście”), Elizabeth Lail („Ty”, „Dawno, dawno temu”), a także Amber Coney („The Institute”, „Mamo, umieram z miłości”).

Jeśli chcesz sięgnąć po więcej propozycji podobnych do „Riverdale”, to koniecznie zapoznaj się z poniższymi serialami: