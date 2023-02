Krótkie seriale na Netflixie: 15 propozycji, które obejrzysz w jeden weekend!

Poniższe propozycje zdobyły nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, AACTA, Critics’ Choice Television, Złotych Szpul, BAFTA TV czy Gotham. Zebrane krótkie seriale na Netflixie posiadają od 7 gwiazdek wzwyż w ocenach na Filmwebie.

Spis treści:

„Gambit królowej” to pierwsza propozycja krótkiego serialu na Netflixie, która dostała wiele nagród w ramach: Złotych Szpul, Światowej Akademii Muzyki Filmowej, Grammy, Critics’ Choice Television, Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiej Gildii Scenografów, Złotych Globów, Emmy, AACTA – Nagród Międzynarodowych czy Filmwebu, na którym otrzymała notę 8,2 na 10. Serial posiada 7 odcinków.

Beth Harmon trafiła pod koniec lat 50. do sierocińca w stanie Kentucky. Dziewczyna odkrywa, że posiada talent do gry w szachy. Dręczona przez demony przeszłości oraz nałogi Elizabeth pragnie zostać najlepszą szachistką na świecie.

Ten miniserial powstał na podstawie powieści z 1983 roku Waltera Tevisa o tym samym tytule. W rolę jednego z bohaterów wcielił się polski aktor Marcin Dorociński znany z produkcji „PitBull”, „Teściowie” czy „Niebezpieczni dżentelmeni”.

Drugą propozycją serialu jest „Jak nas widzą”, który posiada na Filmwebie notę w wysokości 8,2 na 10. Produkcja dostała wiele nagród w ramach: Gotham, Czarnych Szpul – Telewizyjnych, Critics’ Choice Television, BAFTA TV oraz Emmy.

Fabuła opowiada o pięciu chłopakach, którzy zostali oskarżeni o gwałt oraz pobicie, a także udział w wielu zamieszkach. Bohaterowie przechodzą przez rozprawy sądowe i brutalne, policyjne przesłuchania. W czterech odcinkach zamknięta jest historia pięciu czarnoskórych, którzy znaleźli się w złym miejscu i o złym czasie.

Serial przedstawia wydarzenia, które działy się naprawdę w sprawie „Piątki z Central Parku” z 1989 roku.

„Zaginiony Ollie” to czteroodcinkowa produkcja, która na Filmwebie posiada notę 7,8 na 10. Serial zdobył nominację do nagrody w ramach Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych.

Tytułowy Ollie to króliczek, który pewnego dnia trafia w sklepie z antykami do działu rzeczy znalezionych. Bohater przypomina sobie, że został rozdzielony od Billy’ego, swojego najlepszego przyjaciela. Zabawka postanawia wyruszyć w podróż, by odnaleźć swojego właściciela, mając jedynie kilka wspomnień o nim.

Ten krótki serial na Netflixie jest oparty na książce dla dzieci „Ollie’s Odyssey” autorstwa Williama Joyce’a.

„Sprzątaczka” to kolejna propozycja, która zdobyła wiele nominacji oraz nagrodę w ramach Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,7 na 10.

Młoda matka Alex odchodzi od partnera i postanawia samotnie wychować dziecko. Kobieta próbuje związać koniec z końcem i łapie się każdej możliwej pracy. By mieć pieniądze na życie jej i córki, zatrudnia się jako sprzątaczka w domu bogaczy. Życie nie raz spłata jej figle, a Alex będzie musiała zmierzyć się nie tylko z biedą, ale również z biurokracją, która nie zawsze będzie stała po jej stronie.

Inspiracją do nakręcenia serialu były wspomnienia Stephanie Land, które nosiły tytuł „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”.

Kolejną propozycją krótkiego serialu na Netflixie jest „Niewiarygodnie” z aż 22 nominacjami do nagród. Produkcja na Filmwebie posiada 7,7 gwiazdek na 10.

Serial opowiada o osiemnastolatce Marie, która została zgwałcona w swoim domu, a następnie oskarżono ją o składanie fałszywych zeznań w tej sprawie. Po czasie dziewczyna cofa się ze słów, jakie wypowiedziała. O całym wydarzeniu dowiadują się detektywi Grace Rasmussen oraz Karem Duvall. Kobiety zrobią wszystko, by dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło.

Produkcja jest adaptacją artykułu dziennikarzy Kena Armstronga oraz T. Christiana Millera „An Unbelievable Story of Rape”.

„Wielka woda” zdobyła nominacje do nagród w ramach Orłów i Filmwebu, na którym posiada notę w wysokości 7,6 na 10.

W 1997 roku do Wrocławia zbliża się fala powodziowa. Hydrolog Jaśmina Tremer podejmuje się pracy w sztabie kryzysowym. Kobieta zaczyna współpracę z Jakubem Marczakiem – wicewojewodą i jej przyjacielem sprzed lat. Para detektywów musi zmierzyć się nie tylko z niebezpiecznym żywiołem, ale także z niekompetencją urzędników.

Wydarzenia przedstawione w tym krótkim serialu wydarzyły się naprawdę w 1997 roku we Wrocławiu.

Kolejną propozycją krótkiego serialu na Netflixie jest „Unorthodox”, który na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10. Produkcja dostała nagrody w ramach: Film Independent, Satelity oraz Emmy.

Po wzięciu zaaranżowanego ślubu Żydówka Esther Shapiro postanawia uciec od niechcianego męża. Udaje się w podróż do Berlina, w którym mieszka jej matka. Na miejscu dziewczyna zaprzyjaźnia się z grupą muzyków, którzy namawiają ją, by ta aplikowała do szkoły muzycznej. Dziewczyna na miejscu korzysta z życia i próbuje dostosować się do nowej społeczności, w jakiej będzie jej dane żyć. Po czasie jej mąż Yanky wraz ze swoim kuzynem Moische wyrusza za żoną, by namówić ją do powrotu.

Serial jest adaptacją powieści biograficznej „Unorthodox. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów” autorstwa Debory Feldman.

„Maniac” to przedostatnia propozycja serialu na Netflixie, która posiada na Filmwebie notę 7,3 na 10. Ta 10-odcinkowa produkcja zdobyła wiele nominacji do nagród w ramach Satelity, czy Złotych Szpul.

Owen Milgrim to syn bogatego przedsiębiorcy, który zmaga się ze schizofrenią. Natomiast Annie Landsberg jest rozczarowana swoim życiem oraz złą relacją z mamą i siostrą. Pewnego dnia ta dwójka spotyka się w siedzibie Neberdine Pharmaceutical and Biotech na trzydniowy test leków. Bohaterowie poddają się badaniom, podczas których przyjmują tabletki sprawiające, że pozbędą się wszystkich problemów. Nie wszystko jednak idzie po ich myśli.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Emma Stone znana z „La La Land” czy „Cruella” oraz Jonah Hill znany z „Wilk z Wall Street” czy „21 Jump Street”.

Ostatnią propozycją w zestawieniu jest „Clickbait”, zdobywca nagrody AACTA za najlepszy montaż filmu telewizyjnego dla Rodrigo Balarta. Produkcja na Fimwebie posiada notę 7,0 na 10.

Serial opowiada o Nicku Brewerze – mężu, bracie i ojcu, który pewnego dnia zostaje porwany w niewyjaśnionych okolicznościach. Niedługo po tym wydarzeniu w Internecie pojawia się wideo, na którym główny bohater trzyma kartkę z napisem: „Znęcam się nad kobietami, Umrę, gdy zdobędę 5 milionów odsłon”. Rodzina mężczyzny nie wierząc w jego winę, stara się go odnaleźć. Po czasie żona Nicka wraz z jego siostrą odkrywają, kim tak naprawdę on jest.

Produkcja podzielona jest na 8 odcinków, w których fabuła przedstawiona jest w każdym z innego punktu widzenia. W rolę głównego Nicka wcielił się Adrian Grenier znany z „Diabeł ubiera się u Prady” czy „Maruderzy”.

Dla fanów krótkich produkcji, proponujemy jeszcze dwie propozycje seriali z ciekawą fabułą: