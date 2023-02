Seriale o więzieniu na Netflixie: 11 ciekawych produkcji i dokumentów

Wymienione poniżej seriale o więzieniu na Netflixie przedstawiają przestępczy świat oraz opowieści z celi. W „Prison Playbook” poznasz historię byłej gwiazdy baseballu, a serial „Osadzony” przedstawi zmagania mężczyzny udającego więźnia.

Spis treści:

Ranking seriali o więzieniu na Netflixie zaczniemy od hiszpańskiej produkcji „Uwięzione”. Na Filmwebie posiada notę 8,3 na 10.

Macarena Ferreiro to młoda dziewczyna, która zakochuje się w swoim szefie. Popełnia przez niego cztery przestępstwa podatkowe, przez co trafia do więzienia Cruz del Sur. Kobieta może opuścić zakład karny, ale tylko po wpłaceniu wysokiej kaucji, którą stara się za wszelką cenę zebrać jej rodzina. Bohaterka musi zmierzyć się z codziennym życiem w więzieniu oraz skonfrontować się z więźniarkami, które popełniły o wiele gorsze zbrodnie, niż ona. Każda z nich ma jeden cel – przetrwać. Nie będzie to łatwe, ponieważ bohaterka popadnie w konflikt z jedną z groźniejszych osadzonych - Zulemą. Od tego momentu Macarena będzie próbowała zaznaczyć swoje miejsce w szeregu, by nauczyć się walczyć o swoje.

W tej produkcji występuje wiele znanych twarzy, które grały również w serialu „Dom z Papieru”, a są to: Alba Flores, znana również z „Święta rodzina” oraz Najwa Nimri znana z „Kto ci zaśpiewa”. W 2020 roku powstał spin-off „Uwięzionych” pt.: „Vis a vis: El oasis” skupiający się na postaciach Zulemy oraz Macareny.

„Prison Playbook” to druga propozycja serialu o osadzonych. Na Filmwebie pochwalić się może notą 7,9 na 10.

Kim Je-hyuk to była gwiazda baseballu. Jego życie zmienia się w dniu, gdy zostaje skazany na rok pozbawienia wolności. Zarzuca się mu napaść na człowieka, który był oprawcą jego siostry. Mężczyzna trafia do zakładu karnego, nie mając pojęcia, co go czeka na miejscu. Jest tu nowicjuszem, którego życie od zawsze toczyło się wokół sportu. Wśród części współwięźniów wzbudza on niemałe zainteresowanie, a u reszty osadzonych wręcz irytację swoją osobą. Kim trafia do celi z pięcioma innymi skazanymi, gdzie zacznie rodzić się między nimi prawdziwa przyjaźń zza krat.

Ta koreańska produkcja jest pierwszą w historii, której fabuła rozgrywa się w więzieniu. Główną rolę gra Park Hae-soo, znany ze „Squid Game” oraz „Dom z Papieru: Korea”.

Kolejną propozycją serialu o więzieniu na Netflixie jest siedmiosezonowy „Orange Is the New Black”. Został wyróżniony nagrodami: Two Cents TV, TCA, GLAAD Media, Critics’ Choice Television, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Satelity, People’s Choice oraz Emmy. Na Filmwebie produkcja posiada notę 7,7 na 10.

Do zakładu karnego w Litchfield trafia Piper Chapman. Kobieta ma tam odbyć karę 15 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo sprzed 10 lat, w które uwikłała ją jej była partnerka Alex Vause. Bohaterce zarzuca się posiadanie walizki z pieniędzmi z handlu narkotykami.

Piper do tej pory była szczęśliwie zaręczona z mężczyzną swojego życia, lecz musi spłacić swój dług wobec społeczeństwa. Zamienia wygodne dla niej życie w Nowym Jorku na pomarańczowy uniform w więziennej celi. Od tego momentu kobieta musi zmierzyć się z prozą życia za kratami, gdzie na każdym kroku czekają ją wyzwania, ale także nawiąże nowe przyjaźnie.

Ostatnią propozycją produkcji o tematyce więziennej jest „Osadzony”. Na Filmwebie posiada notę 7,3 na 10. Serial otrzymał nominację do Emmy za najlepszy nieanglojęzyczny program, który nadawany był w czasie największej oglądalności. Główną rolę gra Ignacio Serricchio, znany z produkcji „Good Girls” czy „Zagubieni w kosmosie”.

Fabuła produkcji opowiada o mężczyźnie, byłym członku marine, który postanawia udawać więźnia w meksykańskim zakładzie karnym. Chce zbliżyć się do tamtejszego gangu, który podejrzewa o porwanie córki amerykańskiego sędziego.

Powyższe propozycje to fabularne produkcje o tematyce więziennej. Proponujemy poniżej jeszcze kilka ciekawych seriali o więzieniu w formie dokumentu: