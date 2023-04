Seriale o dinozaurach: 13 produkcji animowanych, dokumentalnych i nie tylko

Poniższe propozycje seriali o dinozaurach na Filmwebie posiadają notę powyżej 7 gwiazdek, co oznacza, że muszą być naprawdę wciągające. Przedstawiamy ci seriale animowane, ale również te fabularne, a nawet dokumentalne, które przybliżają nam historię tych olbrzymów żyjących na ziemi wieki temu.

W zestawieniu zebraliśmy tytuły familijne, animowane, przygodowe, science fiction oraz fantasy. Niektóre z poniższych seriali o dinozaurach otrzymały nagrody w ramach: BAFTA TV, Saturnów czy Emmy.

Na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10.

Ta produkcja dokumentalna przedstawia ponad 50 różnych prehistorycznych gatunków, a także ich środowisko, w którym zostały stworzone. Część fabuły skupia się również na odkryciach naukowych. „Planeta dinozaurów” przedstawia okres 150 mln lat w ciągu jednego dnia. Zmiana klimatu ukazana jest godzina po godzinie, a także pojawianie się nowych gatunków dinozaurów. Widz będzie miał okazję zapoznać się z miejscami, a także ze zwyczajami tych zwierząt oraz przekonać się, że T-Rexy wcale nie są takie straszne, w porównaniu z innymi gadami.

Drugą propozycją w rankingu seriali o dinozaurach jest „Dino Riders” znana także pod nazwą „Valorianie i dinozaury”. Produkcja na Filmwebie ma ocenę 7,4 na 10.

Fabuła skupia się na bitwie między Valorianami, a Sojuszem Rulon. Wszystko dzieje się na prehistorycznej Ziemi. Pierwsi z nich byli rasą nadludzką, a drudzy składają się z kilku ras humanoidów, czyli krokodyli, rekinów czy mrówek. Obydwie rasy są z przyszłości, lecz zostały przeniesione do czasów epoki dinozaurów. Dowiedz się, jaka droga czeka Valorian, będących na Ziemi!

Głos bohaterom użyczyli: Peter Cullen („Transformers”, „Predator”), Ike Eisenmann („Góra czarownic”, „Star Trek II: Gniew Khana”), Dan Gilvezan („Transformers”, „Dying Light”), Noelle North („Smefry”, „Gumisie”) oraz Frank Welker („Shrek”, „Król Lew”).

„Zaginiony ląd” to następny serial w zestawieniu. Produkcja na Filmwebie posiada 7,4 gwiazdki na 10. Jest remakiem serialu z 1974 roku o tym samym tytule .

Fabuła opowiada o rodzinie Porterów. Wyjeżdżają na wakacje, gdzie natrafiają na miejsce, które przenosi ich do alternatywnej prehistorii. Na miejscu bohaterowie postanawiają wybudować domek na drzewie, w międzyczasie zaprzyjaźniając się z:

dzieckiem dinozaura - Tashą,

dziewczynką Christą - mieszkanką Zaginionego Lądu,

a także ze Stinkiem, człowiekiem-małpą.

Cała grupa musi przeciwstawić się drapieżnemu tyranozaurowi. Czy im się to uda?

Produkcja jest remakiem serialu o tym samym tytule z 1974 roku. W tej propozycji wystąpili: Timothy Bottoms („Dziewczyna z sąsiedztwa”, „Johnny poszedł na wojnę”), Bobby Porter („Bitwa o Planetę Małp”, „Noc komety”), Robert Gavin („Kompania braci”), Ed Gale („Laleczka Chucky”, „Rocky i Łoś Superktoś”) oraz Shannon Day („Grimm”, „Bibliotekarze”).

Kolejną z propozycji serialu o dinozaurach są „Siły pierwotne”, z notą na Filmwebie 7,3 na 10. Produkcja otrzymała nominacje do nagród: BAFTA TV, Satelity oraz Saturnów.

Akcja serialu rozgrywa się w Anglii. Nick Cutter to antropolog, który wraz ze swoimi współpracownikami próbuje wyjaśnić anomalie czasowe, które mają miejsce na Ziemi.

Przez te zjawiska na planecie pojawiają się m.in. dinozaury, przed którymi grupa musi chronić świat, gdyż ich obecność może doprowadzić do totalnej zagłady.

W międzyczasie Nick odkrywa, że jego żona Helen, uznana za zmarłą wędruje między teraźniejszością a przeszłością. Kobieta wraca i może znać odpowiedź, na to jak rozwiązać problematyczną sytuację na ziemi.

W serialu wystąpili: Douglas Henshall („Dziewiąty legion”, „Wybawiciel”), Juliet Aubrey („Boss”, „Wierny ogrodnik”), Lucy Brown („Minotaur”, „Osada”), Ben Miller („Bridgertonowie”, „Johnny English”) oraz Andrew Lee Potts („Bunkier SS”, „Kompania braci”).

Kolejnym animowanym serialem o dinozaurach są „Flinstonowie”. Produkcja zdobyła nominację do nagrody Emmy, a na Filmwebie posiada 7,2 gwiazdki na 10.

Głównymi bohaterami animacji jest rodzina Flinstonów, w której skład wchodzi Fred, pracownik kamieniołomu oraz jego żona Wilma i córeczka Pebbles. Posiadają psa, który jest w rzeczywistości dinozaurem. Sąsiadami, a zarazem przyjaciółmi Flinstonów są Rubble’owie: Barney, Betty, synek Bamm-Baam oraz kangur Hoppy. Obie rodziny funkcjonują wśród dinozaurów i prehistorycznych stworzeń, które pomagają im w codziennych czynnościach. Ten serial to świetna opcja dla najmłodszych miłośników dinozaurów.

Głosu bohaterom użyczyli: Alan Reed („Śniadanie u Tiffany’ego”, „Listonosz zawsze dzwoni dwa razy”), Jean Vander Pyl („Jetsonowie”, „Kot Tip Top”), Mel Blanc („Kto wrobił Królika Rogera”, „Pinokio”) oraz Bea Benaderet („Królik Bugs przedstawia”, „Zwariowane Melodie”).

„Zaginiony świat” to następna propozycja serialu o dinozaurach, który na Filmwebie zdobył notę 6,8 na 10.

Fabuła opowiada o profesorze George’u Challengerze, który chce udowodnić, że istnieje prehistoryczny świat, który jest zagubiony gdzieś w sercu Amazonii. Postanawia zorganizować wyprawę, do której dołącza się reporter Ned Malone, szukający materiałów na artykuł. Do grupy poszukiwawczej dołączają również:

myśliwy lord John Roxton,

Marguerite Krux, poszukiwaczka przygód, która finansuje wyprawę

oraz profesor Arthur Summerlee.

Czy każdej z tych osób uda się odkryć to czego poszukuje?

Serial jest adaptacją powieści o tym samym tytule, którego autorem jest Arthur Conan Doyle. W produkcji wystąpili: Peter McCauley („Światło między oceanami”, „Herkules”), Dawid Orth („2012”, „Pięćdziesiąt twarzy Greya”), Rachel Blakely („Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu”), William Snow („Aztecki tyranozaur”, „Brotherhood of Blood”) oraz Michael Sinelnikoff („300”, „Prawo i sprawiedliwość”).

Kolejną propozycją w rankingu jest „Terra Nova”, zdobywca nagrody w ramach Critics’ Choice Television za najbardziej ekscytujący nowy serial. Produkcja na Filmwebie posiada 6,7 gwiazdki na 10.

Serial opowiada o wydarzeniach, które mają miejsce w 2149 roku. Obecnie życie mieszkańców Ziemi jest zagrożone, ponieważ panuje przeludnienie planety, a także zanieczyszczenie powietrza. Pewnego dnia, naukowcy przez przypadek odkrywają czasoprzestrzenną dziurę, która potrafi przenieść ludzkość do 85 milionów lat wstecz. Chętnych do podróży nie brakuje, więc zorganizowana zostaje loteria, która ma wyłonić grupy, które przeniosą się do kolonii Terra Nova. Jednymi ze szczęśliwców okazuje się rodzina Shannonów. Jak poradzą sobie w równoległej rzeczywistości?

W produkcji wystąpili: Jason O’Mara („Stłamszeni”, „Kompania braci”), Landon Liboiron („Hemlock Grove”, „Frontier”), Shelley Conn („Skąd wiesz?”, „Kontra”), Alana Mansour („On the Ropes”) oraz Naomi Scott („Aladyn”, „Lemoniada Gada”).

„Dinotopia” to przedostatni serial w zestawieniu, który dostał nominację do nagrody BAFTA TV za najlepsze efekty specjalne, wizualne lub graficzne. Propozycja na Filmwebie otrzymała ocenę 6,2 na 10.

Frank Scott wraz ze swoimi synami Davidem oraz Karlem wyrusza w podróż. Podczas lotu samolotem stery przejmuje Karl, po czym rodzina trafia w sam środek burzy. Podczas katastrofy bracia próbują dobudzić śpiącego ojca. Dochodzi do wypadku. Frankowi udaje się uratować synów, lecz sam umiera, gdyż zacięły mu się pasy bezpieczeństwa. Rodzeństwo dociera do wyspy, na której poznają Cyrusa Crabba, który prowadzi ukrytą cywilizację. Na miejscu ludzie oraz dinozaury żyją w harmonii. Jak potoczą się dalsze losy Davida i Karla?

W serialu wystąpili: Michael Brandon („Hawking”, „Captain America: Pierwsze starcie”), Erik von Detten („Pamiętnik księżniczki”, „Świat według Dzikich”), Shiloh Strong („Wtajemniczenie”, Śmiertelna gorączka”) oraz David Thewlis („Fargo”, „Teoria wszystkiego”).

Ostatnią propozycją w rankingu jest „Barney i przyjaciele”, który na Filmwebie posiada notę 5,1 na 10.

Fabuła tego animowanego serialu opowiada o Barneyu, antropomorficznym T-Rexie, który wraz ze swoimi przyjaciółmi BJ-em, Baby Bopem oraz Riffem przeżywa różne przygody. Wśród bohaterów produkcji jest jeszcze przyjaciółka Barneya, Kami, która ma pewne zmartwienie. Grupa próbuje pomóc jej w zmaganiu się z problemami.

W serialu wystąpiły Selena Gomez („Czarodzieje z Waverly Place”, „Zbrodnie po sąsiedzku”) oraz Demi Lovato („Camp Rock”, „Program ochrony Księżniczek”).

